El aumento de cuota de pesca de atún rojo resucita la quinta almadraba de Cádiz

El aumento de cuota de pesca del atún rojo abre por fin la puerta a la resurrección de la quinta almadraba de Cádiz. Se trata de las instalaciones que se encuentran en el poblado de Sancti Petri (Chiclana) y que se cerraron hace casi medio siglo. En 1973 esta almadraba echó el cierre por problemas económicos y cuando quiso reactivarse, a finales de los años noventa, el peligro de extinción que amenazaba entonces a la especie impidió cualquier movimiento a su favor.

No obstante, empresarios de la zona crearon un consorcio para su explotación y solicitaron una licencia que ganaron por concurso público en 2003.

El argumento utilizado en la última década para impedir la reapertura de esta almadraba giraba siempre entorno a la escasez de cuota. Es decir, no había suficiente cuota de pesca como para abrir la mano. Además, las restricciones de pesca impuestas por el organismo internacional que regula la pesca del atún, el Iccat, no favorecía en absoluto la aparición de una quinta almadraba en Cádiz.

El aumento de cuota de pesca (+17%) decretado este mes de noviembre en Sevilla por la comisión internacional que vela por la pesca del atún en el Atlántico y en el Mediterráneo será ratificado los próximos 11 y 12 de diciembre por el Gobierno europeo. Así, una vez que tenga el beneplácito de Europa serán los distintos gobiernos los que definan cómo se debe emplear y repartir ese aumento de cuota.

En el caso de España será el Ministerio el que a través de un Real Decreto incluya casi con seguridad en el reparto de cuota a las flotas artesanales, afectados por el alga asiática y, todo hace presagiar, que también incluirá a la quinta almadraba gaditana.

Pesquerías de Chiclana SL ha mostrado desde siempre al alcalde de Chiclana, José María Román, su interés por seguir optando a calar la almadraba de Sancti Petri. Así lo han manifestado varias veces los responsables de la empresa, Diego Crespo y Álvaro Ramírez, en distintos encuentros donde también ha estado presente la directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadrabas, Marta Crespo. Hay que recodar que dicha concesión se adjudicó en el año 2005, pero la moratoria para la recuperación del atún y la bajada de la cuota en 2006 impidieron que dicho calado pudiese hacerse efectivo.

Diez años de recortes

Las restricciones de la Iccat significaron un duro revés para las cuatro almadrabas de Cádiz (Tarifa, Barbate, Zahara y Conil). No hay que olvidar que en 2005 contaban con una asignación de 1.417 toneladas y en 2006 la cuota fue de 650. Ese año cientos de familias de almadraberos se concentraron ante la reunión de la Iccat exigiendo más cuota ante la perdida del trabajo.

Las aguas empezaron a volver a su cauce en 2017 cuando la cuota fue de 1.097 toneladas. Entre 2023 y 2025 la cuota ha sido de 1.643 toneladas. El 17% pactado ahora cubre las expectativas, pero ahora los almadraberos quieren ver que ese aumento se traduzca en realidad. El Ministerio quiere incluir también en el reparto a otras flotas tradicionales, lo que provocaría un ligero recorte en la asignación a las almadrabas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha anunciado que revisará el Real Decreto que regula esta pesquería. Esta revisión buscaría permitir la participación de nuevos segmentos de flota y atender las demandas de la pesca artesanal y de las capturas accesorias.

El espacio que ocupará la almadraba del Novo será el de la antigua chanca, tratándose de una parcela de 2.000 metros cuadrados, incluyéndose también la playa de anclas y con una ampliación del muelle.

El propio Ayuntamiento de Chiclana ha señalado que la puesta en marcha de la almadraba es muy importante en términos históricos; en términos económicos, por la actividad económica que puede generar con la creación de empleos directos; en términos de etnografía, por el modelo turístico que tiene la ciudad, reforzando así el papel de pesca ancestral con un calado de almadraba.

Por su parte, Diego Crespo ha anunciado que la intención de Pesquerías de Chiclana es calar la almadraba de Sancti Petri lo antes posible. El plan de recuperación del atún de 2006 hizo que este proyecto se quedara en suspenso, pero ya la especie está recuperada. Es clave, por tanto, según sus gestores, dotarla de cuota para poder pescar.

La problemática de la asociación de almadrabas comenzó cuando el Iccat estableció en 2006 un plan de recuperación del atún, ya que las almadrabas estuvieron a punto de desaparecer por la escasez del recurso. «Fuimos los propios almadraberos los que dimos la voz de alarma y gracias a ello el atún está totalmente recuperado. Ahora mismo hay una abundancia brutal del recurso en todas y cada una de las almadrabas de la costa de Cádiz», destacan los empresarios del sector.

En 2008, el Ministerio emitió una orden de reparto de la cuota a nivel nacional, en la que se incluían las pesquerías, el arte de cerco, las almadrabas, el cebo vivo, el palangre de superficie… «Nosotros impugnamos aquella orden, porque no estábamos de acuerdo con la cuota que se nos asignó, porque a las almadrabas de la provincia les pertenecía 1.580 toneladas y quedamos muy por debajo», han especificado, asegurando que «el plan de recuperación ha dado sus frutos».

Así pues, la cuota de atún rojo se verá incrementada y la intención es mantener las pesquerías con las que ya contamos y, en función del aumento de la cuota, ir incorporando a nuevos agentes, entre los que se encuentran Pesquerías de Chiclana, puesto que, a través de su asesor jurídico, ya nos han mostrado su intención de entrar, ya que se quedaron a las puertas de hacerlo en 2006.

Levantá de atunes antonio vázquez Pesca Una chanca milenaria La almadraba de Sancti Petri tiene una historia que se remonta a los fenicios, pero su gran esplendor se consolidó en el siglo XI con la creación del poblado y como factoría en el siglo XX. Aunque fue un centro pesquero clave durante siglos, su actividad decayó en la década de 1970 debido a problemas económicos. En 2003 se concedió una licencia para su reactivación, pero se suspendió por falta de atún, quedando el poblado en un estado de semiabandono y espera. La riqueza del Poblado de Sancti Petri residía en la pesca, concretamente en el arte de la almadraba y la industria de la salazón de uno de los reyes de nuestros mares, el Atún Rojo. Pese a ello, no fue hasta el siglo XX cuando la zona cobrará toda su relevancia entorno a la pesca del atún rojo. Siempre había sido considerado como uno de los puntos clave para el arte de la pesca de este pez migratorio, el cual posee una ruta migratoria desde el Círculo Polar Ártico y costas noruegas, en las que pasa el invierno cebándose hasta el Mar Mediterráneo donde va a reproducirse en aguas más cálidas. En la época del Neolítico es cuando parece que se inicia la pesca del atún rojo, pero no es hasta la llegada de los fenicios y, sobre todo, con los romanos, cuando no se empiezan a desarrollar las técnicas de manufactura y conservación del atún en la costa española. En 1474 Rodrigo Ponce de León obtiene permiso para instalar las almadrabas de Hércules, en Cádiz, y Sancti Petri. En el siglo XVIII concretamente, la fecha en que la almadraba pasó a estar controlada por el gremio, gracias a la creación de dos chancas. En este mismo siglo ya se utilizaba el sistema de pesca que perduraría hasta que el arte se dejó de practicar en Sancti Petri, pero actualmente se continúa practicando en las poblaciones de Conil y Barbate. Este fue el nacimiento del que pasaría a ser uno de los puntos más importantes para la pesca del atún rojo durante gran parte del siglo XX. Comienza aquí la época dorada del Poblado de Sancti Petri.