Este atractivo y singular pueblo de Cádiz ya es oficialmente Municipio Turístico de Andalucía: «Es una noticia histórica»

El municipio gaditano de Vejer de la Frontera ha sido declarado oficialmente como Municipio Turístico de Andalucía, un reconocimiento otorgado por la Junta de Andalucía que su alcalde, Antonio González, ha calificado como «una noticia histórica» para su pueblo.
El Ayuntamiento de Vejer ha señalado que esta declaración va a suponer «un importante impulso» al posicionamiento del municipio como destino «de referencia» dentro del turismo andaluz, todo ello tras el expediente iniciado hace un año, que ha culminado ahora «con éxito».
Antonio González ha aseverado que se declarado Municipio Turístico de Andalucía es «recursos para Vejer, para nuestro pueblo, y además, la posibilidad de poder presentarnos a subvenciones, a concurrencias y en definitiva a ser un pueblo mejor«.
Este distintivo llega tras un trabajo desarrollado por la Delegación Municipal de Turismo, dirigida por Dominika Paradiso, que ha centrado sus esfuerzos en «fortalecer» la promoción del destino, «mejorar la calidad de los servicios turísticos y poner en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de Vejer».
Alcanzar esta declaración «no ha sido fácil», según su alcalde porque ha sido necesario elaborar un plan de calidad turística y «todo un expediente muy complejo», además de «convencer a la Junta de Andalucía y al Consejo Andaluz de Turismo» de que Vejer «es merecedora de esa declaración».
Como se ha reiterado, esta distinción permitirá al municipio optar a nuevas líneas de financiación autonómica destinadas a la mejora de infraestructuras turísticas, accesibilidad y conservación del entorno, avanzando hacia un modelo de gestión más moderno y sostenible.
Con este nuevo reconocimiento, el Ayuntamiento ha indicado que Vejer «consolida su atractivo como uno de los destinos más singulares de Andalucía, combinando su riqueza patrimonial, cultural y gastronómica con una oferta turística de calidad que continúa creciendo año tras año».
