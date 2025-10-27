Los astilleros de Cádiz serán clave en la construcción del nuevo buque tecnológico de la Armada

El astillero de San Fernando suma todos los puntos para albergar la construcción de un nuevo encargo de la Armada española. Se trata del buque tecnológico (BAM AGI) que está llamado a sustituir al 'Alerta', que lleva en servicio más de 30 años. Precisamente, el Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre firmó la orden para el estudio de ingeniería de este nuevo buque, que ya cuenta con los primeros 14 millones de financiación. El plazo de redacción del proyecto de ingeniería es de 11 meses.

Fuentes consultadas por LA VOZ sostienen que el barco se construirá casi con toda seguridad en la Bahía de Cádiz, aunque Navantia aún no ha desvelado el astillero que llevará a cabo esta obra. No obstante, los portavoces sindicales de Galicia ya dan por perdida la opción de que sea en Ferrol y apuntan hacia la Bahía de Cádiz debido a la experiencia cosechada durante años por sus astilleros (Puerto Real y San Fernando) con este tipo de producto naval.

El formato elegido para el nuevo buque tecnológico es el de un BAM. Cabe recordar que el Gobierno aprobó el pasado septiembre la construcción de dos BAM de la segunda serie y que se ejecutarán en el astillero de Puerto Real.

Por tanto, queda ahora en el aire la adjudicación de un tercero, de características tecnológicas para la guerra digital. La planta de San Fernando tiene todas las papeletas de albergar esta obra, ya que, en su interior, se encuentra la Unidad de Sistemas, encargada de fabricar, entre otros productos, el cerebro de los barcos de la Armada.

Un relevo obligado

Cabe recordar que el buque 'Alerta', que está en servicio y que será reemplazado, fue construido en los astilleros de Rostock, en la extinta República Democrática Alemana, originalmente como buque auxiliar de transporte. Fue entregado en 1985 a la marina alemana con el nombre de 'Jasmund'. A finales de 1991, el buque fue ofrecido a España. La Armada española lo compró en 1992.

Ahora, con esta decisión del Ejecutivo, el objetivo que se persigue es ejecutar una primera fase de definición para un posterior diseño y construcción de un buque de inteligencia que incorpore nuevas características operativas y avances tecnológicos. En esta fase, subraya el Gobierno, se concretará el alcance del buque, mitigando incertidumbres con carácter previo a su construcción.

El desarrollo de ingeniería del nuevo barco se ha encargado a Navantia, cuyos técnicos definirán el futuro Buque de Inteligencia (BAM AGI), que relevará al 'Alerta'. Esta fase consiste en la realización de los estudios de ingeniería mediante los cuales se diseñará una plataforma naval con capacidad para la obtención de inteligencia y la realización de operaciones de guerra electrónica en entorno marítimo.

El denominado BAM AGI será la herramienta española para afrontar la guerra cibernética y tecnológica

Este nuevo buque, que forma parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, dotará a la Armada de capacidades avanzadas de intercepción de señales, ciberdefensa y guerra electrónica naval. Su sistema de inteligencia nace del Programa Santiago, que busca modernizar los sistemas con los que se obtiene y analiza datos de señales y emisiones de posibles amenazas para los tres ejércitos.

El programa BAM AGI está incluido en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa 2025-2031, con una inversión total de 242 millones de euros (incluyendo fases posteriores), y se alinea con la carga de trabajo ya asignada a Cádiz para reforzar la capacidad industrial naval en la región. El BAM AGI forma parte de la familia de Buques de Acción Marítima (BAM), cuya Unidad de Producción del Negocio de Patrulleros y BAM está ubicada en la Bahía de Cádiz, específicamente en Puerto Real.

El Buque de Acción Marítima AGI (BAM AGI) marca un nuevo ciclo en la defensa española, consolidando la superioridad informativa como el arma definitiva.

El BAM AGI es la materialización de la Nube de Combate, la Guerra Electrónica y los Data Links de última generación. Una de las características del nuevo buque será el campo de batalla silencioso, es decir, la guerra electrónica. Su principal capacidad es el Apoyo Electrónico avanzado, actuando como un Sistema de Inteligencia Avanzado. Esto le permite «escuchar los secretos tácticos del mar» y realizar la detección, interceptación y análisis de señales con precisión inalcanzable, especialmente en el litoral.

La construcción del BAM AGI por Navantia no solo moderniza la flota, sino que moviliza a más de 900 empresas españolas (incluyendo Indra Sistemas y Navantia Sistemas), consolidando la soberanía tecnológica nacional en electrónica y sistemas esenciales.

El BAM AGI no porta grandes armas, aporta el conocimiento. Su llegada es la prueba de que el futuro de la defensa ya no se gana con poder de fuego, sino con poder informativo.

Cabe recordar que los cuatro BAM de la primera serie se construyeron en el astillero de San Fernando entre 2009 y 2012. Estos barcos se bautizaron con los nombres de 'Tornado', 'Meteoro', 'Rayo' y 'Relámpago'.

Los dos barcos que se van a construir en Puerto Real en breve forman parte de la segunda fase que ya cuenta, de momento, con dos unidades: 'Furor' y el 'Audaz'. Estos últimos se construyeron entre 2016 y 2019. En este caso se optó por dividir la carga de trabajo. El 'Furor' se construyó en el astillero de Ferrol, mientras que el 'Audaz', en el de San Fernando.

El astillero puertorrealeño construye ahora el BAM-IS de apoyo a submarinos y la factoría isleña es la que reúne todas las condiciones para construir el BAM-AGI para afrontar la guerra tecnológica.