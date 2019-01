Huerta Andana Cs Umbrete niega haber incitado a los vecinos contra el Ayuntamiento El partido responde a las declaraciones del alcalde socialista, Fernández Garro, que les acusa de impulsar críticas contra la actuación municipal en el conflicto de Huerta Andana

El grupo local de Ciudadanos en Umbrete ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que rechaza las recientes declaraciones del alcalde socialista, Joaquín Fernández Garro, que aseguraba que el partido naranja habría incitado a los vecinos a posicionarse contra el Ayuntamiento en el conflicto de Huerta Andana.

En el comunicado, Cs afirma que desde las elecciones andaluzas no han tenido actividad y no han realizado ninguna acción política. «El Partido de la Ciudadanía no ha puesto sus siglas en ninguna acción vecinal de Umbrete ni se ha ofrecido a ello», afirman. «Esta página y otros cauces de comunicación del grupo local han permanecido inactivos desde la campaña mencionada hasta la fecha de hoy».

Huerta Andana ha sufrido enfrentamientos con un ocupa violento que subarrendaba viviendas de bancos y atemorizaba al barrio con sus perros potencialmente peligrosos.