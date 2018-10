Día de la Hispanidad El PP de Coria lamenta que el alcalde tumbe una moción que pedía colgar banderas de España el día 12 El portavoz popular ha lamentado que «Modesto González se haya radicalizado desde que obtuvo la mayoría absoluta»

El Partido Popular de Coria del Río ha criticado que el Gobierno local del andalucista Modesto González, que goza de mayoría absoluta, se haya opuesto a una moción de los populares destinada a «engalanar las calles con banderas de España» el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad.

El portavoz del PP en Coria del Río, Andrés Parrado, ha lamentado que «Modesto González se haya radicalizado desde que obtuvo la mayoría absoluta. Antes gobernaba con nosotros y no hacía esto. Ha desplazado el escudo de España del salón de plenos, ha sustituido la palabra España por Iberia en las placas y ha implantado la celebración del 4 de diciembre como día de la nación andaluza», y ha recordado que el año pasado «el alcalde se opuso a una moción del PP con la que pretendíamos reconocer la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el conflicto de Cataluña».

En concreto, aquella moción del PP debatida en plena eclosión del conflicto catalán contó con enmiendas del PA y el PSOE, siendo finalmente aprobada con tales enmiendas pese al rechazo del edil del PP, que votó contra el texto final de la propuesta al no ser mencionadas la Policía ni la Guardia Civil y ser a su juicio «equidistante».

Parrado, en ese sentido, ha señalado que «la actitud del alcalde no se corresponde con el sentir de la mayoría de los corianos, que son los que nos han pedido que encabezásemos alguna medida y que hemos transformado en la iniciativa llevada al pleno, que lamentablemente no ha prosperado, así como en una doble campaña que vamos a poner en marcha para que los vecinos inunden sus balcones y ventanas de banderas de España el próximo 12 de octubre y para que denuncien esta situación en redes sociales con el lema Aunque el alcalde no quiera #PonTuBandera».

Por todo ello, Parrado ha pedido a los vecinos de Coria del Río que el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad, «muestren su apoyo a la unidad de España y su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colgando la bandera de España de balcones y ventanas y trasladando a las redes sociales esta iniciativa».

«De la misma forma pedimos al alcalde que se limite a sus funciones y no imponga su ideología a la totalidad de nuestro municipio«, concluye Parrado.