Elecciones municipales Polémica entre los militantes del PP al rechazar Virginia Pérez la lista electoral e «imponer» la suya José Javier Pérez Chaves critica la decisión de la dirección del partido, que ha reaccionado cuando ya no había posibilidad de rectificar

Martín Laínez @martin_lainez Gelves Actualizado: 24/04/2019 08:18h

Una nueva polémica en las filas del Partido Popular de Sevilla se ha ceñido otra vez en el Aljarafe. A lo largo del segundo semestre de 2017, en Palomares del Río se vivió una lucha interna entre los partidarios de la nueva presidenta de los populares de la provincia, Virginia Pérez, y los del anterior presidente, Juan Bueno, que acabó «dándole» la Alcaldía popular al PSOE.

De nuevo, un municipio de esta comarca, Gelves, ha visto cómo las «peleas» internas, en este caso, del PP local han acabado con la imposición por parte de los máximos responsables del PP provincial de una «lista electoral totalmente nueva» a tan sólo 24 horas de cerrarse el plazo de presentación de las mismas, rechazando la que desde hace unos meses se había empezado a configurar, siendo un punto acordado y consensuado la libre formación de la candidatura antes de ser elegido como alcaldable.

El pasado mes de febrero, el propio Beltrán Pérez acudía a la presentación de la candidatura que encabezaba José Javier Pérez Chaves, alcaldable de los populares en Gelves. Pero fue el pasado lunes, «cuando me enteré que Virginia Pérez, Paniagua y Juan de la Rosa habían decidido inscribir una lista diferente a la que yo había configurado durante este periodo», explica a ABC el propio Pérez Chaves.

En el trasfondo de esta polémica existe una «imposición» por parte del partido de «colocar a Mercedes Soriano —la actual presidenta del partido en Gelves y que es la que aparece ahora como cabeza de lista— como mi número dos, cuando yo decidí elaborar una lista de regeneración, de nombres nuevos y todos vecinos de Gelves en la que Soriano iba como número siete de mi lista».

Por la «presión de la propia Soriano», se decide, junto a los dirigentes provinciales que en lugar de la número siete vaya dos puestos antes, lo cual tampoco se acepta, «pero mi sorpresa fue hace un mes cuando me dicen desde el Provincial que tiene que ir de número dos, a lo que me opongo sistemáticamente, porque la lista la elaboro yo y no el partido», explica el candidato popular a la Alcaldía de Gelves.

Desde entonces, «me reúno con el partido y digo que si esto es así, que vayan buscando otras quince personas porque mi gente no está de acuerdo con esta decisión», comenta resignado Javier Pérez, quien antes de tomar una decisión se reúne el pasado Martes Santo con la propia Soriano para buscar una solución: «Teníamos dos opciones, o llevarla con el número dos y buscar quince personas o aceptar en el puesto cinco».

Casi una semana después, este pasado lunes por la mañana, dos integrantes de la candidatura de Pérez Chaves enseñan al propio coordinador de campaña, Juan de la Rosa, la lista, «que la aprueba la junta electoral», con Soriano en el puesto uno. Virginia, Paniagua y De la Rosa han rechazado mi lista y han inscrito la suya en la que la presidenta local aparece como número uno, sin posibilidad alguna ya de modificarla puesto que se ha acabado ya el plazo, con lo que se demuestra que al final los hilos de Gelves se mueven desde Sevilla. Es más, en esta nueva lista han metido a gente que no son ni siquiera de Gelves».

Este miércoles aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las candidaturas de todos los partidos que concurren a cada uno de los municipios españoles que están llamados a las urnas el próximo 26 de mayo y en el mismo aparecerá en el municipio de Gelves una lista completamente distinta e «impuesta» a la que se empezó a configurar desde hace unos meses que encabezaba José Javier Pérez Chaves.