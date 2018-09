Tomares Otro trabajador reclama su parte del tesoro de Tomares Alega ahora que fue el «único descubridor» pese a que no reclamó en su día la recompensa; la Junta no ha recurrido como anunció

Después de que el TSJA dictaminara el pasado mes de junio que los tres trabajadores que encontraron el tesoro de Tomares en abril de 2016 tenían derecho al «premio legal» de este valioso hallazgo, un cuarto operario que no recurrió en su momento también reclama ahora su parte. Se trata de otro de los trabajadores, al que el Alto Tribunal andaluz no reconoció ese derecho porque no lo solicitó en su momento. Pero ahora ha presentado un escrito para pedir su parte de ese tesoro de 19 ánforas de barro que almacenaban más de 600 kilos de monedas romanas de los siglos IIIy IVdespués de Cristo.

Según el recurso presentado por J.C.S, al que ha tenido acceso ABC, el operario dice ser «el único descubridor» del tesoro pese a que el TSJA reconoció en sentencia que fueron los otros tres trabajadores los que tenían derecho a la recompensa. De hecho, tal y como publicó ABC, fueron Francisco Cansino,Antonio Guerra y Manuel Franganillo, que trabajaban en los terrenos del Zaudín abriendo una zanja cuando descubrieron las monedas, los que tienen derecho al premio.La Justicia estimó que todos ellos tenían derecho a su «premio legal» una vez fuera evaluado el valioso tesoro.

Sin embargo, el TSJA dejaba muy claro que no tendrían derecho a premio quienes no hubieran presentado recurso contra la decisión de la Consejería de Cultura que se negó a concederles ese premio alegando que se trataba de un «hallazgo casual». En este sentido el Alto Tribunal estimó que «no puede declararse ningún derecho a favor de quien no ha recurrido».

Contraria a derecho

Pese a ello y a que, de hecho, este cuarto trabajador no presentó en su momento el recurso pidiendo su parte, lo reclama ahora. Porque considera que la sentencia es «contraria a derecho» anuncia recurso de casación que, en caso de que fuera aceptado por la sala, sería enviado al Tribunal Supremo.

En su escrito este hombre asegura que «en modo alguno se acredita que los promotores del recurso anterior fueran los descubridores de los tesoros objeto del procedimiento». Y considera más cierto que «el único descubridor» es él. Por ello anuncia su recurso ante el TS. Fuentes del caso dan por hecho que este escrito tiene pocas posibilidades de prosperar después de que el TSJA dejase claro que no le correspondía el premio por no haber recurrido en su momento.

Entretanto la abogada de los trabajadores que lograron el fallo favorable, Angela González Cotro, está a la espera de que el TSJA se pronuncie para que la sentencia sea firme y pueda solicitar su ejecución y el pago del premio. Es significativo que la Junta de Andalucía no ha presentado, de momento, recurso contra el fallo pese a que cuando se dio a conocer desde la Consejería de Cultura anunciaron la intención de hacerlo.

Si no es así, en unas semanas la abogada González Cotro, que ya tiene reconocido el derecho al premio en sentencia, presentará un escrito solicitando al a Junta de Andalucía que se evalúe el tesoro. Sería el paso previo para que estos trabajadores, que según relataron a ABC tenían sueldos que no pasaban de los 1.100 euros y que se dedicaban a hacer «chapuzas» cuando no tenían trabajo, cobren su recompensa.Porque, pese a que cuando se conoció la noticia, los amigos les llamaban para preguntarles si eran millonarios, aún no han visto un duro del tesoro de Tomares que ellos descubrieron.