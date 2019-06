Espartinas Una concejal del PP de Espartinas renuncia a su acta por «incompatibilidad» al ser trabajadora municipal El anterior mandato fue un carrusel de renuncias, dimisiones y ceses. El presente se estrena con la renuncia de la concejal popular

Alberto Otero @aoteron Espartinas Actualizado: 29/06/2019 18:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mandato finalizado en Espartinas fue un carrusel de renuncias, dimisiones y ceses. Y el recién estrenado comienza con una nueva renuncia de un edil. El Partido Popular de Espartinas comunicó en la tarde del pasado viernes la renuncia de su concejal Auxiliadora Sánchez Jiménez, que dio traslado por registro de entrada en el Ayuntamiento su baja como concejal del grupo municipal esa misma mañana.

Según el comunicado emitido por los populares la concejal renuncia a su acta por una «incompatibilidad» originada «al ser trabajadora municipal del Ayuntamiento» por lo que justifican que «debe entregar el acta para poder seguir desempeñando sus funciones municipales» como viene haciendo desde 2004.

Pese a la renuncia Auxiliadora Sánchez se compromete a «seguir trabajando por y para Espartinas» y muestra su pesar ante un hecho «que solo responde a motivos estrictamente legales». Asimismo lamenta tener que tomar esta decisión «después del trabajo realizado estos meses».

Por su parte, el PP ha mostrado su agradecimiento a la concejal, que valoran como «gran activo» para su equipo y destacan «su valentía y entrega al proyecto renovador que ha representado para muchos vecinos».

El Partido Popular obtuvo cuatro ediles en las pasadas elecciones municipales, uno menos que el PSOE, que forma el grupo mayoritario. El PP no logró alcanzar la alcaldía al no llegar a un acuerdo con Vox, Ciudadanos y el Grupo Independiente de Espartinas (GIES) que lidera el ex alcalde popular Domingo Salado. Salado formó este partido tras discrepancias en la designación de Helena Romero como candidata de los populares para las elecciones municipales.

Como consecuencia de la ausencia de acuerdos la socialista Cristina Los Arcos obtuvo la vara de mando de alcaldía gracias al apoyo de los dos ediles de Adelante Espartinas, logrando un total de siete apoyos, dos por debajo de la mayoría absoluta.