DEPORTE La cantera del atletismo andaluz está en Tomares La escuela municipal acumula 200 medallas desde el año 1997

N.Ortiz

Junio está siendo inolvidable para la Escuela Municipal de Atletismo de Tomares, una institución que demuestra, por encima de todo, la importancia que el deporte tiene en la vida de los jóvenes del municipio. «Estamos muy orgullosos de todo lo que estamos consiguiendo esta temporada», explica Laura Real, que forma parte del equipo de entrenadores junto con otros dos compañeros. Y no es para menos: tan solo en este mes, sus alumnos han conseguido una veintena de medallas.

«Podemos decir que hemos tenido éxito en todas las categorías en las que competimos», detalla Real, que recuerda que lo más importante no son los reconocimientos, sino la implicación que monitores, jóvenes y padres demuestran a diario. «Si algo tenemos claro es que nuestra receta del éxito está compuesta por la ilusión y las ganas, les hacemos ver a los alumnos lo bonito que es hacer deporte».

En concreto, la Escuela Municipal de Atletismo, que no llega a los 30 años de vida, se ha consolidado como una de las principales canteras de Andalucía en esta modalidad deportiva, consiguiendo hasta 200 medallas desde el año 1997.

No obstante, Laura Real asegura que, desde la institución, procuran que los deportistas no descuiden los estudios. «Le insistimos en que esto no es fútbol, no se puede vivir del atletismo, por desgracia y, por tanto, el día de mañana tendrán que estar preparados y trabajar en otra cosa», afirma.

El ejemplo de Sara

Y, sin duda, entre los 158 alumnos que ha tenido este año al escuela, Laura Real destaca a Sara Fernández, cuya discapacidad visual ha hecho que todos «normalicen la discapacidad». La joven, que se convirtió en la primera atleta del municipio en participar en unas Paraolimpiadas, un sueño que la llevó a Río de Janeiro en 2016. sigue cosechando medallas fuera y dentro de nuestras fronteras. Con una agudeza visual del 20%, ha llegado a obtener el sexto puesto en salto de longitud en los últimos Mundiales de Londres, además, en su trayectoria destacan las medallas de bronce en el Mundial de Qatar y en el Europeo de Gales en longitud y la continua mejora de sus marcas personales.

El veterano Enrique García es otro de los nombres a destacar. Con 83 años, es «todo un ejemplo» para los jóvenes que dan sus primeros pasos en el atletismo. «Tiene una fuerza y un afán de superación envidiables», confiesa la entrenadora. El pasado 16 de junio se proclamó tetracampeón de Andalucía en martillo, disco, peso y jabalina.

Laura Real también entrena a Alba Borrero, la atleta tomareña más internacional, y acudió junto a ella al Campeonato Unión Mediterránea Sub23, que tuvo lugar en Italia y donde su equipo ganó la medalla de bronce en relevo 4x100. Otros de los deportistas locales con éxitos recientes han sido Sara Salces, Álvaro Fernández, Sara López o Claudia Rodríguez, entre otros.