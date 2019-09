Sucesos El cadáver del nigeriano ahogado mientras se rodaban escenas porno en Mairena sigue sin ser repatriado El proceso ha estado paralizado durante las vacaciones de la magistrada que lleva el caso

C. González Mairena del Aljarafe Actualizado: 30/09/2019 10:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cadáver del joven nigeriano de 20 años fallecido ahogado en una piscina en Mairena del Aljarafe el pasado 1 de septiembre sigue sin poder ser repatriado, toda vez que no han concluido las pruebas al cuerpo encargadas por el juzgado sevillano que investiga el caso.

Así lo han informado fuentes cercanas al joven, que han indicado que el proceso ha estado paralizado durante las vacaciones de la magistrada que lleva el caso, lo que se une a que no se han terminado las pruebas encargadas al cuerpo para clarificar las causas de la muerte.

El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, mientras un grupo de personas está trabajando para que toda la tramitación esté lista para cuando se autorice el sepelio, en coordinación con una asociación de nigerianos de la capital andaluza.

A la espera de que se tengan todos los resultados de la autopsia, la gente más cercana al joven no se explica las causas de la muerte, del que han dicho que era deportista, no tomaba prácticamente alcohol y no consumía sustancias de ningún tipo.

Llegó a Sevilla hace cuatro años, y comenzó a estudiar en un centro de educación de adultos en el Polígono Sur, preparándose para Secundaria, y se encontraba estudiando el grado de cocina en el IES Heliópolis.

Trabajaba como cocinero en un bar cerca de la Catedral de Sevilla, mientras intentaba terminar el grado y establecerse por su cuenta. La Policía Nacional ha intentado, sin éxito, localizar a su familia en Nigeria y que algún familiar acuda a Sevilla para hacerse cargo del cuerpo.