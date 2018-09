EDUCACIÓN El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe concede 600 ayudas de hasta 90 euros para material escolar Estas «becas» municipales se dividen en 110 para los dos ciclos de Infantil, 300 para Primaria y 190 para Secundaria

S. P.

Mairena del Aljarafe Actualizado: 12/09/2018 08:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha concedido 600 ayudas para material escolar para el curso 2018/2019 como parte de sus iniciativas para «combatir la desigualdad y fomentar la igualdad social», según ha defendido la delegada de Bienestar Social, Soledad Rodríguez.

Estas «becas» municipales son de hasta 60 euros por estudiante para primer ciclo de Infantil, Primaria, ESO y FP Básica y de hasta 90 euros para quienes cursen segundo ciclo de Infantil (de 3, 4 y 5 años).

En cuanto a enseñanzas, se han concedido 110 ayudas para material escolar para estudiantes de primer y segundo ciclo de Infantil, 300 para Primaria y 190 para Secundaria.

El material que se puede adquirir con las ayudas se divide en material no fungible (aquellos que no se gastan aunque pueden sufrir deterioro, tales como reglas, compás, estuche, etc), material fungible (aquellos que sufren desgaste o deterioro por el uso y se consumen, como gomas, lápices, cuadernos, plastilina, pinceles, acuarelas...) y fichas escolares no reutilizables (empleadas en educación Infantil 1º y 2º ciclo).

La adquisición de este material habrá de hacerse en las librerías y papelerías locales que se han adherido al programa.

La recogida de vales es en la Oficina Municipal de Distrito del Centro Socio-Cultural Los Alcores, desde el 17 hasta el 21 de septiembre en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde.

La principal novedad este año es que el procedimiento se ha adelantado para «que las familias dispongan de la ayuda lo antes posible», según ha informado Rodríguez.

Los requisitos para optar a estas ayudas son: estar empadronado en Mairena (los menores, el padre, la madre y/o tutor legal que ostente la custodia) y cursar educación Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional básica.

Por otro lado, para adjudicar las ayudas se tiene en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar, que no puede superar los 250 euros mensuales una vez descontado el 50% del préstamo hipotecario mensual o alquiler.