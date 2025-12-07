'¿Alguien comparte parcela?', los anuncios de asentamientos irregulares se anuncian en Facebook

Con tan solo teclear en el buscador de Facebook las palabras 'parcela' y 'Chiclana' salen a la luz anuncios como el siguiente: «Busco personas para comprar terreno o parcela con luz y agua para poner nuestras casas móviles por la zona de Chiclana, Chipiona, o San Fernando». La intención, según la publicación, es compartir gastos para hacer frente así al «precio de la vivienda». «Entre varias personas nos saldría mucho más económico». O no, puesto que se podría cometer una ilegalidad al instalar en suelo rústico una mobile-home sin la correspondiente licencia municipal, una autorización que por regla general no suele concederse para vivir.

Otra anuncios que se publican por los grupos de Facebook son de ventas de subparcelas, es decir, un terreno que pertenecía a uno más grande que ha sido vallado y puesto a la venta. Sin embargo, las parcelaciones en suelo rústico también requieren licencia municipal.

Anuncio en Facebook l.v

Precisamente, en localidades como Chiclana -una de las localidades gaditanas más tensionadas por el fenómeno de las viviendas ilegales-, el Ayuntamiento ha intensificado los controles contra estas prácticas ilegales que afectan al desarrollo ordenado del territorio y al medio ambiente. Según datos ofrecidos por el Consistorio, se han llevado a cabo 15 paralizaciones y precintos de parcelaciones y edificaciones sobre un total de 6,5 hectáreas en suelo rústico. Eso sí, cada paralización incluye varias parcelas y edificaciones. Según la Junta, l valor de las sanciones y multas impuestas en la provincia ronda los 1,4 millones de euros - concretamente 1.384.539 euros.