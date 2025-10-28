Alerta amarilla en Cádiz este martes por lluvias y tormentas

Estaba ya previsto un cambio de tiempo en esta última semana de octubre pasando del sol y temperaturas más veraniegas a las lluvias y bajada de los termómetros. Se están cumpliendo los pronósticos según avanzan las jornadas ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 28 de octubre, avisos de nivel amarillo en varias zonas de las provincias de Cádiz y Huelva debido a la previsión de lluvias y tormentas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones estarán en vigor desde las 20.00 hasta el final de la jornada en el litoral gaditano, así como en las comarcas onubenses de Aracena, el litoral, Andévalo y Condado, donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

Asimismo, las temperaturas mínimas descenderán en todas las provincias andaluzas excepto en Huelva, que se mantendrán en 17 grados, siendo Córdoba la que experimentará la mayor bajada con 12ºC, con un descenso de cuatro grados respecto al este lunes. En cuanto al resto de provincias, la mínima de Almería será de 17ºC; en Cádiz, 19ºC; en Granada, 11ºC; en Jaén, 13ºC; en Málaga, 18ºC, y en Sevilla, 16ºC.

Por otro lado, para esta jornada se esperan cielos poco nubosos, que irán aumentando a muy nubosos de oeste a este a lo largo del día, con precipitaciones débiles a moderadas, aunque no se descarta que puedan ser fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental.

En cuanto a las temperaturas, se prevén cambios ligeros en los termómetros. Los vientos serán flojos y variables en el interior, con intervalos moderados de componente sur en la vertiente atlántica y moderados del este en el litoral.

