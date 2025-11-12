La alcaldesa de Conil, al juzgado investigada por supuesta permisividad con las viviendas ilegales

La problemática de la propagación de las viviendas ilegales en la provincia vuelve a los juzgados y en esta ocasión será por las parcelaciones irregulares que se asientan en Conil de la Frontera. Por ese motivo la Fiscalía mantiene abierta una causa que llevó a los juzgados y en la que se investiga a la alcaldesa actual de Conil, Inmaculada Sánchez (Andalucía por Sí) y también a otros responsables del área de Urbanismo de la localidad. La regidora acudirá a dar su declaración a los juzgados para continuar con la instrucción de este asunto en el que se le investiga por una supuesta permisividad con las construcciones ilegales en el municipio. Una vez se conozca su versión se dirimirá si tiene alguna responsabilidad y los delitos a los que se podría enfrentar.

Además de Inmaculada Sánchez también están siendo investigados el actual concejal de Personal, Sergio Cáceres, del partido Siempre Conil y antiguo portavoz de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares en el Campo (PAVIC), el anterior edil de Urbanismo Pedro Pérez (PP), quien presentó su renuncia el pasado mes de abril y la exconcejal del mismo ramo, María del Carmen García, de Izquierda Unida. Además de la asesora jurídica de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento.

Fue en junio cuando la Fiscalía arrancó con el procedimiento judicial tras recibir una denuncia de la Policía Local de Conil en la que advertían de la «inacción» del Consistorio jandeño sobre los expedientes que por los asentamientos ilegales le iban presentando. El Ministerio Fiscal revisó todos los expedientes y vio que sí podía existir cierta permisividad entre los años 2021 y 2024 ya que, según la acusación, esos informes de los agentes municipales no se incoaban. Tampoco se impusieron las multas ni se reconstituyó el orden. Por otro lado se investiga si el mismo Ayuntamiento tampoco enviaba las infracciones a la Fiscalía.

La Fiscalía de Medio Ambiente lleva ya tiempo siguiendo de cerca a algunos ayuntamientos de zonas muy afectadas por la vivienda ilegal y donde están proliferando «de manera preocupante» estas parcelaciones de cuyos expedientes no estarían dando conocimiento.

Al parecer, la justificación que a menudo dan es que estaban esperando el avance del proceso administrativo para dar curso al sancionador, sin embargo, esto no es necesario para que los procedimientos se inicien o, incluso, vayan en paralelo.