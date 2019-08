Barrios Vecinos de Las Angustias denuncian «abandono» por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra Además, reivindican la ejecución de la Plaza Cristo de la Bondad, actualmente convertida en «un aparcamiento ilegal» y atestada «de cacas de perros»

Los vecinos del barrio de Las Angustias, en Alcalá de Guadaíra han pasado a la acción para denunciar por activa y por pasiva lo que consideran un «abandono injustificado por parte del Ayuntamiento». Así lo ha hecho saber a este periódico Antonio García, de 56 años de edad y vecino del barrio, que hace las veces de portavoz del colectivo, quien alega que el barrio «está dejado de la mano de Dios y el Ayuntamiento no nos hace ningún caso».

Es especialmente sangrante, explica este vecino, «la situación de la Plaza del Cristo de la Bondad, un simple descampado que se ha convertido en un aparcamiento ilegal en el que además de amontonarse coches, está lleno de cacas de perros, sobresalen tuberías, hay agujeros en los que se pueden caer personas mayores y niños…, en fin, es un despropósito».

Hay que señalar que la plaza en cuestión está ubicada cerca de un centro de especialidades sanitarias y muy próximo a la Parroquia de San Agustín, con lo que soporta «mucho paso a diario y el hecho de que estén entrando y saliendo coches constantemente lo que hace es levantar una polvareda irrespirable para los vecinos que tenemos que estar con las ventanas cerradas todo el tiempo», asegura Antonio García.

Yo no sé la de veces, explica este vecino, «que habremos ido unos y otros al Ayuntamiento pidiendo una solución, incluso en varias ocasiones se han dejado escritos que se han entregado por el registro, pero hasta el día de hoy no se nos ha hecho ningún caso, el gobierno municipal actúa como si no fuera con ellos».

Para Antonio, el problema de la Plaza Cristo de la Bondad se resolvería «si edificaran la plaza, como hace tantos años se viene prometiendo». Según explica, «cuando se cedió la titularidad al Ayuntamiento, se dedicó a poner un azulejo, eso sí lo pusieron rápido, un azulejo con el nombre de la plaza, pero no es más que un descampado descuidado que se ha convertido en un foco de insalubridad para todos los vecinos».

Tan hartos estaban de la situación, que este pasado domingo día 25 se hizo una convocatoria para que los vecinos que quisieran se sumaran a la limpieza de la zona. Como no hacen nada, puntualiza Antonio García, «hemos tenido que organizarnos y volver a limpiar la zona. Fuimos varios los vecinos que nos congregamos y se limpió de excrementos y todo tipo de basuras, llenando varios sacos, pero nos tememos que si no se actúa sobre la zona en breve vuelva otra vez a convertirse en un estercolero».

Ante ello, los vecinos de Las Angustias demandan que «se construya de una vez por todas la plaza», alegando que «tenemos derecho igual que todos los vecinos de Alcalá de disfrutar de un barrio en condiciones, y no la dejadez a la que nos tienen acostumbrados». Además, los vecinos advierten de que si en breve no tienen respuesta municipal van a diseñar un calendario de movilizaciones y protestas.

Por su parte, el delegado de Urbanismo y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, José Manuel RodríguezRodríguez, que ha atendido a este periódico, asegura que «es cierto que la plaza se ha visto envuelta en el pasado en problemas de orden jurídico», problemas que según asegura están resueltos del todo. Según este concejal, «el proyecto para la edificación de la plaza lleva hecho más de un año, pero debido a la falta de presupuestos no se ha podido ejecutar».

Hay que tener en cuenta, asegura Rodríguez, que «el coste de ejecución está en torno a unos 300.000 euros, con lo que tampoco estamos hablando de una nimiedad». Aun así, puntualiza, «desde el Ayuntamiento estamos buscando la posibilidad de incluir la partida dentro de los presupuestos actuales y que podamos empezar con las obras lo antes posible». En cuanto al tema de la limpieza y los excrementos de animales, Rodríguez también explica que se está trabajando para desarrollar diferentes actuaciones, sin entrar en más detalles ni adelantar medidas concretas.