FLAMENCO José Mercé, Arcángel, El Galli y Javier Barón, cartel del festival Joaquín el de la Paula de Alcalá de Guadaíra La histórica cita, que cumple 35 años, tendrá como escenario el Auditorio Riberas del Guadaíra

A. Mallado

El Festival Flamenco Joaquín el de la Paula contará este año con un cartel de nombres consagrados en el mundo del flamenco, en una apuesta por elevar el nivel de la histórica cita del cante jondo que cumplirá 35 años. El próximo 20 de octubre subirán a las tablas del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, José Mercé, Arcángel, David el Galli y Javier Barón. La presentación correrá a cargo del periodista Alberto García Reyes.

En la presentación del festival que tuvo lugar en la antigua Harinera del Guadaíra, estuvieron presentes Arcángel, que recordó sus actuaciones en la cita alcalareña y la buena acogida que le dispensó la afición de Alcalá de Guadaíra y el alcalareño Javier Barón, quien pidió que el festival volviera a su marco natural, el Castillo de Alcalá. «Yo que he bailado por todos sitios no he encontrado nunca uno tan mágico como este», dijo.

Por su parte García Reyes, destacó la importancia de Alcalá de Guadaíra en la historia del Flamenco y pidió que la ciudad siga hablando de Joaquín el de la Paula y manteniendo su memoria, porque «es la mejor forma que tiene Alcalá para ser universal».

Para la cita del 20 de octubre José Mercé viene acompañado a la guitarra por Antonio Higuero, Fernando Favier al cajón, Chicharo de Jerez y Mercedes García a las palmas. Con Arcángel estará a la guitarra Dani de Morón, y los Mellis a las palmas.

Antonio Amaya el Petete y Juan José Suárez el Torombo acompañarán con las palmas y el soniquete a David el Galli. A la percusión estarán, Miguel Fernández «el Cheyene», a la guitarra Paco Iglesias y como artista invitado a la guitarra, Paco de Amparo.

A Javier Barón lo acompañará el guitarrista Juan Campallo, los cantaores Jeromo Segura, Miguel Ortega y Javier Rivero, y a la percusión, José Carrasco.