Alba Martínez: «A los jóvenes les estamos diciendo lo que está mal, pero no cómo hacerlo bien»

Para entender el funcionamiento de la violencia de género entre adolescentes actualmente es necesario comprender que hoy tienen acceso a mucha más información que hace una o dos décadas. A esto se le suma, por otra parte, que «hay un rechazo por parte de cierto sector social que tiene un discurso de negacionismo de la violencia de género», apunta Alba Martínez. Ella es pedagoga especialista en violencias sexuales y de género en Equipo Ágora, que ofrece consultoría y formación en género.

«Tenemos que empezar a tomarnos muy en serio cómo queremos abordar este tipo de cuestiones, sobre todo con los chicos varones» asegura, y añade que «cuando son adolescentes no tienen recursos para ciertas cosas y, por otro lado, no saben qué papel tienen que tomar». Por eso, es tan importante la labor de los profesionales que trabajan con juventud.

Como profesional cree que, además de mostrar las violencias, es importante enseñar cómo hacer las cosas bien: «Cómo tener una buena relación de pareja, cuál es una buena manera de acercarte a alguien que te gusta y flirtear con esa persona o intentar ligar con esa persona, cómo establecer una relación de pareja, qué es lo que significa ser un vínculo, un buen apoyo para la otra persona, cómo hacer respetar, cómo mejorar tu autoestima, creo que hay cuestiones de lo positivo que se nos han olvidado».

Papel de las redes sociales

Para Alba «las redes sociales son un espacio más en el que podemos buscar tanto cosas positivas como cosas negativas». También, explica que «si vivimos en sociedades donde existe violencia, la violencia va a aparecer en las redes sociales pero, de la misma forma, vivimos en sociedades donde hay cosas positivas, donde se crean vínculos buenos, donde se conocen a personas que tienen perspectivas críticas o que ofrecen información interesante». Por eso es importante el aprendizaje sobre el uso de estas herramientas.

«Tendremos que aprender, quizás otra parte, aprender a discriminar cuáles son los sitios donde se dan informaciones verídicas, que están bien informadas, a saber detectar cuando algo es un bulo», cuenta y añade que la educación es uno de los pilares para el uso de redes. Y explica que ella aconseja a los adolescentes es que «si quieren aprender sobre tener relaciones de pareja o quieren aprender sobre sexualidad o cosas así, que sigan a gente que sean sexólogos o sexólogas, que se dediquen a la psicología, que se dediquen a la educación sexual o a la educación emocional y que que no sea que alguien que en realidad es cualquier persona que se ha hecho una cuenta de TikTok y que se ponga allí a dar consejos como si supiera de algo».

Aprendizaje continuo

Los estudios revelan que muchas veces los propios adolescentes no son conscientes de estar ejerciendo violencia. Por eso es importante trabajarlo, pero no solo en la adolescencia, sino en todas las edades, porque muchas veces hay hábitos adquiridos, creencias y valores de los que no somos conscientes. «A veces les estamos pidiendo a los jóvenes y adolescentes que todavía están madurando, cosas que ni siquiera las personas adultas somos capaces de hacer», apunta la pedagoga.

La labor de los educadores es fundamental, pero «si no lo abordamos, ¿cómo lo enseñamos?». Hay que trabajar en las creencias «para deconstruirlas, para transformarlas, para cuestionarlas, para reflexionar sobre ellas».