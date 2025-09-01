De «hechos aislados» a llevarse al Congreso, el auge de la logística del narco coge fuerza

Precisamente fue Grande Marlaska el impulsor de que en 2018, hace ya siete años, se prohibiera por decreto el uso de las conocidas como embarcaciones de alta velocidad, EAV, (las neumáticas, las narcolanchas) hasta para dar un paseo. La causa fue la crecida del tráfico de drogas con ellas en el Campo de Gibraltar y también una absoluta desgracia que aconteció: la muerte por atropello de una de estas 'gomas' de un niño en una playa de La Línea.

Sin embargo, esta medida, catalogarlas como 'género prohibido', no dio como resultado que ese narcotráfico de hachís y cocaína en estas semirrígidas disminuyera. Según demuestran los datos de incautaciones y detenciones que se han ido produciendo tras este 'decretazo' los números no han bajado y la droga se ha seguido pasando en cantidades masivas. Es más. El insistente e ilegal uso de estas narcolanchas también produjo otro de los episodios más tristes y crueles que se han dado en relación a esta actividad delictiva en nuestras costas: la muerte, el 9 de febrero de 2024, de dos guardias civiles que intentaban echar -justamente- a estas embarcaciones del puerto de Barbate.

Y ahora, en septiembre de 2025, las 'gomas' siguen planeando por las aguas de todo el litoral de Cádiz. Como insisten los sindicatos de las fuerzas policiales, este trasiego es diario y se produce a cualquier hora, en la oscuridad y con pleno sol frente a una playa abarrotada. Y así se refleja en la multitud de imágenes que llegan de alijos, trasvases y persecuciones. Es decir, la presencia es un hecho, sin embargo -como se insiste- necesitan de un apoyo que les está resultando clave: los que les surten de gasolina allá donde lo necesiten. O también de tripulación, mecánicos y comida.

Un tele-servicio que se ha asentado

Pero este 'tele-servicio' del conocido como 'petaqueo' se inició ya hace unos cinco años y fue cogiendo fuerza al tiempo que se iban formando mafias dedicadas exclusivamente a ello. Se denunciaba dicha actividad pero desde la Administración e incluso mandos policiales se tomaba como «hechos aislados». La bestia fue creciendo y ahora, como indican los agentes que luchan contra el narcotráfico, se ha convertido en uno de las bases para que el 'negocio' del narcotráfico por vía marítima funcione. Para que se pueda dar.

Por ello, y a consecuencia de todas las demandas y quejas que están recibiendo sobre este asunto, el grupo de Partido Popular de Cádiz ha anunciado que van a llevar al Congreso este tema para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se pronuncie. También pedirán explicaciones a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Según explican en su argumentario, los populares quieren que ambos responsables respondan sobre el «incremento» y la «magnitud que está tomando el petaqueo en las costas de la provincia de Cádiz». Asimismo reclaman medidas para frenar esta actividad.

Como explican desde el PP en una nota a los medios, en las mociones registradas en el Congreso se apunta que el petaqueo «se ha consolidado como pieza clave en la logística de las organizaciones criminales», y destaca que este tipo de operaciones «no sólo facilita la introducción de hachís y cocaína sino que también genera graves problemas de seguridad ciudadana, reforzando a las mafias y poniendo en riesgo la seguridad de los agentes».

«La problemática es cada vez más preocupante, las noticias relacionadas con el petaqueo son diarias y en los últimos años el combustible para narcolanchas incautado en la provincia ha pasado de 2.350 litros en 2018 a casi 438.000 litros el año pasado, pero es que en los primeros meses de 2025 ya ha aumentado un 80% en comparación con el año anterior», ha afirmado.

«La problemática es cada vez más preocupante, las noticias sobre el petaqueo son diarias en esta provincia», advierten desde el PP

Así, ha añadido que el PP de Cádiz considera que la respuesta del Gobierno para hacer frente a esta actividad «resulta insuficiente y se deben impulsar nuevas medidas para atajar esta practica de apoyo logístico al narcotráfico, que se ha consolidado como una pieza clave para las organizaciones criminales». Y añaden: «La presencia continua de narcolanchas en nuestras costas y cómo la provincia se está convirtiendo en el surtidor de combustible de las mafias, es una realidad que hay que abordar en profundidad y combatirlo con medidas más contundentes».

Proposiciones paralizadas

Asimismo, ha recordado que desde hace más de un año el PP viene pidiendo que esta práctica ilícita adquiera la categoría de actividad delictiva penada hasta con ocho años de cárcel y que se castigue con las penas superiores en grado a quienes ataquen con embarcaciones a agentes de la autoridad. En este sentido, ha asegurado que esta propuesta de proposición de ley «lleva meses paralizada por el PSOE en la Mesa del Congreso y se han aprobado hasta seis ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas para evitar así su debate y dilatar su puesta en marcha», denuncian.

El diputado nacional del PP ha subrayado que el endurecimiento de la legislación contra el transporte y el almacenamiento de combustible «es una reclamación de los jueces y de las fuerzas de seguridad implicados en la lucha contra el narcotráfico, hasta el punto de la Audiencia Provincial de Cádiz ya acordó dicha consideración en base al artículo 568 del Código Penal».

Por ello, ha criticado que, «a pesar de ello, el Gobierno siga frenando la modificación que permitiría contar con un marco legal específico que considere el transporte de combustibles para narcolanchas como delito».

A juicio de Romaní, «el Gobierno se ha instalado, escondido tras estadísticas que no reflejan la realidad, en un negacionismo en relación a la gravedad que está tomando el narcotráfico». «Es un problema que está cada vez más enraizado».

La Fiscalía incide en la necesidad de una norma

Por su parte, la Fiscalía de Cádiz ha venido también trasladando en los últimos tiempos de manera clara y contundente la necesidad de delimitar una norma más específica contra esta práctica. De este modo se ha ido pronunciando en sus diferentes memorias solicitando un endurecimiento de las penas, y sobre todo, que se pueda actualizar la normativa aplicada sobre este asunto y castigar o juzgar por sí mismo su nexo con el tráfico de drogas.

También al respecto, y en un plenillo de magistrados celebrado en la Audiencia de Cádiz, se dio un paso adelante al aprobar -no por mayoría- un criterio único para que este tipo de procedimientos y medidas cautelares se puedan vincular al artículo 568 del Código Penal que castiga la tenencia, el depósito o el transporte de grandes cantidades de gasolina por encima de los límites legales.