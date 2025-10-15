Agreden en el Ayuntamiento de Trebujena a la concejala María José Hedrera tras irrumpir un hombre en su despacho

La primera teniente de alcaldesa de Trebujena y concejala de Igualdad y Fiestas, María José Hedrera Raposo (IU), ha denunciado públicamente haber sufrido ayer martes una agresión verbal y física en su propio despacho del Ayuntamiento. Los hechos, confirmados por fuentes municipales, se produjeron cuando un hombre irrumpió en la oficina de la edil y la empujó tras amenazarla verbalmente por un conflicto relacionado con su vivienda.

Según testigos presenciales, varios empleados públicos tuvieron que intervenir para frenar la agresión, que se prolongó durante varios minutos. La concejala mantuvo la calma durante el incidente. Este miércoles han declarado ante la Guardia Civil la víctima, varios testigos y el presunto agresor.

«No se puede consertir»

La edil compartió lo sucedido en un comunicado en redes sociales, en el que subraya que «lo que me ha sucedido no puede ni debe consentirse. Hoy, como cargo público y como mujer, he sido agredida verbal y físicamente. Y esto no es aceptable bajo ningún concepto».

Hedrera Raposo destacó además que entiende la política «desde el respeto, el diálogo y el compromiso con la gente, nunca desde la violencia o la falta de educación», y reafirmó su voluntad de seguir trabajando por el municipio: «Situaciones como la vivida hoy no van a hacernos retroceder, al contrario: nos hacen más fuertes y más firmes en nuestro compromiso».

Reacciones políticas

El Ayuntamiento de Trebujena ha condenado enérgicamente lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a la edil. La agresión ha generado una ola de mensajes de solidaridad de vecinos, representantes públicos y cargos orgánicos de IU y PSOE en la provincia.

El Secretario General del PSOE de Trebujena y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juanjo Tejero, expresó públicamente su respaldo: «Queremos mandar todo nuestro apoyo a la Teniente de Alcalde y portavoz del Grupo de IU, María José Hedrera Raposo, por la agresión sufrida hoy». Añadió además: «Estamos en contra de cualquier acto violento, sea verbal o físico», acompañando su mensaje con el hashtag #NoALaViolencia.

La publicación original de la concejala incluía también las etiquetas #Trebujena #Respeto #NoALaViolencia #Igualdad #CompromisoPúblico, en referencia a los valores que asegura defender desde su cargo público.

Acciones legales

Hasta el momento de redactar esta información, no se ha informado oficialmente sobre las acciones legales que la concejala podría emprender contra el presunto agresor, cuya identidad no ha trascendido. El Ayuntamiento, por su parte, ha avanzado que estudia distintas vías jurídicas para responder a lo sucedido.

La víctima, los testigos y el presunto agresor han declarado este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, en el marco de la investigación abierta sobre lo sucedido.

