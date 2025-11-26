La aerolínea Jet2 confirma que volará a Londres desde Jerez a partir de mayo

El aeropuerto de Jerez recupera la conexión con Londres que había perdido desde el pasado marzo con la salida de Ryanair de la terminal provincial. La compañía Jet2 ha confirmado que a partir del próximo 1 de mayo establecerá una ruta directa con la capital inglesa coincidiendo con la temporada de vuelos de primavera-verano. Volará lo martes y viernes y el avión que utilizará es un Airbus A321neo. La compañía, que también actúa como turoperador bajo la marca Jet2Holidays, arrancó su andadura en jerez el pasado mayo con tres rutas exclusivas desde Reino Unido: Leeds, Birmingham y Manchester.

Ricard Querol, General Manager de Aeropuertos e Instituciones de Jet2, detalló entonces que estas rutas se pusieron a la venta en junio de 2024, mucho antes de que Ryanair anunciara su marcha. Jet2 puso a la venta en verano un total de 15.000 asientos en Jerez. La compañía británica combina la venta de billetes individuales con paquetes vacacionales. En el caso de Jerez, el 50 % de los pasajeros viajarán con alojamiento y traslado incluidos, y el otro 50 % de manera independiente. La previsión es que esa proporción se incline progresivamente hacia los paquetes turísticos, hasta alcanzar el 70 %, como ya ocurre en otros destinos españoles.

De cara a 2026, Jet2 prevé duplicar su oferta con 30.000 asientos disponibles. Además de reforzar la ruta con Manchester, incorporará una nueva conexión con Londres. Querol asistió este martes a una reunión del Patronato de Turismo de Cádiz donde confirmó su apuesta por Jerez y anunció la apertura de la línea directa Jerez-Londres. El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz presentó este martes en el auditorio Millán Picazo de Algeciras ante más de 100 representantes del sector turístico gaditano sus ejes estratégicos de acción para 2026, las principales novedades de promoción turística del destino provincia de Cádiz y los hitos más destacados del próximo año en este sentido.

Imagen d ela reunión este martes del Patronato donde se confirmó el vuelo de Jet2 Jerez-Londres LA VOZ

Tras una bienvenida institucional en la que tomaron la palabra la directora del Área de Coordinación, Planificación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz, María Elisa del Valle; el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce; y la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, Miriam Carrión, la jornada ha avanzado con la ponencia del consultor estratégico Jordi Blanch titulada 'Comunicación turística: no digas si no eres'.

Oportunidad para Cádiz

Posteriormente, el general manager de Jet2, Ricard Querol, explicó al auditorio la oportunidad que se abre a la provincia de Cádiz con las nuevas conexiones con Reino Unido que propician las rutas puestas en marcha por la aerolínea y turoperadora Jet2, líder en el mercado británico. Actualmente ofrece conexiones directas al aeropuerto de Jerez de la Frontera con Birmingham, Leeds y Manchester, y desde 2026 lo hará también con Londres Stansted, con más de 34.000 asientos en el conjunto de estas rutas en la temporada primavera-verano.

La gerente del Patronato Provincial de Turismo, Miriam Carrión, y la directora de Promoción, Isabel Montaldo, han repasado las conclusiones de las mesas sectoriales 2025 en las que se han recogido las principales reivindicaciones del sector, y han presentado los ejes estratégicos de acción del organismo que integran esas reivindicaciones.

Una demostración sobre la utilidad y profundidad de la Plataforma de Inteligencia Turística del Patronato Provincial de Turismo –que reúne datos sobre la realidad turística provincial-, y otra del delegado del INE en Cádiz, Antonio Martínez Serrano, sobre los datos del INE, cómo se recaban y qué estadísticas experimentales relacionadas con el sector turístico se han puesto en marcha han completado la parte más técnica de las jornadas.

Se trata de la primera ocasión en la historia del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz en el que las mesas sectoriales y la sesión plenaria se han celebrado de forma independiente, con la idea de avanzar en el trabajo técnico y responder a las principales cuestiones planteadas por el sector en la sesión plenaria.

Desde el Patronato Provincial de Turismo, su directora técnica, Miriam Carrión, ha valorado el acuerdo como «el resultado del trabajo que se viene realizando desde el inicio de esta legislatura». Según ha detallado, la Consejería de Turismo de la Junta se marcó como objetivo captar vuelos,aumentar frecuencias y garantizar la permanencia de las compañías en los aeropuertos andaluces. Todo ello, a través de la Mesa de Conectividad Aérea, en la que colaboran Junta, Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Jerez.

El acuerdo con Jet2, ha señalado Carrión, tiene una vigencia de tres años. En 2025 se incorporarán los destinos de Bristol y Londres-Stansted, y en 2027 se espera consolidar cinco conexiones con Reino Unido, alcanzando los 44.200 pasajeros anuales. «El mercado británico, junto con el alemán, es clave para el turismo en la provincia. Seguiremos trabajando para consolidar nuestro destino, tanto a nivel nacional como europeo», ha añadido.

También el delegado municipal de Turismo de Jerez, Antonio Real, subrayó la importancia del día: «Es un día histórico para el aeropuerto de Jerez y para toda la provincia. Las tres rutas que entran en funcionamiento suponen 15.000 plazas este año, con el objetivo de llegar a 45.000 en 2027». Real ha agradecido la colaboración institucional entre Junta, Diputación y Ayuntamiento, y ha destacado que «la conectividad aérea será fundamental para el desarrollo turístico y económico de la provincia».