Aemet pone a Cádiz en alerta: se esperan fuertes lluvias y riesgo de tormenta para este día de la semana

Noviembre arranca en Cádiz con aviso de temporal. Tras varios días de inestabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas que afectarán especialmente al litoral gaditano durante la jornada del miércoles 5 de noviembre.

Según la previsión, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 18,5 milímetros en algunas zonas de la Bahía y el entorno costero, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, de componente sur. El periodo de mayor inestabilidad se concentrará entre el mediodía y la noche, aproximadamente de 12:00 a 22:00 horas.

Aemet activa el aviso amarillo en la provincia de Cádiz el miércoles Aemet

La probabilidad de lluvia se sitúa entre el 40% y el 70%, con un riesgo de tormenta puntual. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre 23 grados de máxima y 19 de mínima, en una jornada marcada por el paso de un frente atlántico que dejará cielos cubiertos y lluvias intensas, sobre todo durante la tarde.

La Aemet recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en las horas centrales del día y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En zonas costeras, se aconseja precaución ante el oleaje y las rachas súbitas.

Previsión del tiempo en Cádiz, según eltiempo.es

El tiempo mejorará a partir del jueves, con cielos parcialmente despejados, lluvias residuales y una bajada leve de las temperaturas.