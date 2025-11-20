Aemet confirma la llegada de una ola de frío: estos pueblos de Cádiz rondarán los cero grados esta semana

Después de las fuertes lluvias y rachas de viento provocadas por la borrasca Claudia la semana pasada, España se prepara para un nuevo acontecimiento meteorológico. Así lo afirma la Agenda Estatal de Meteorología (Aemet), que ha confirmado la llegada de la primera masa polar de la temporada.

El fuerte temporal que azotó varios puntos de la península la semana pasada dejará paso a una considerable bajada de las temperaturas que se hará notar a partir de este jueves 20 de noviembre. Los termómetros se desplomarán en varias comunidades autónomas y en algunos casos marcarán temperaturas que rondarán los cero grados.

La provincia de Cádiz será una de las zonas afectadas por la llegada de esta masa polar que se sentirá de forma muy directa en varios municipios, sobre todo, en la zona de la Sierra de Grazalema, donde el frío será el gran protagonista del fin de semana.

El resto de la semana será seca. Pero la llegada de una masa de aire ártico hará descender las temperaturas, quedando bastante bajas entre jueves y sábado, tendiendo a subir el domingo. pic.twitter.com/Z88g4dz3Ic — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) November 18, 2025

Pueblos de Cádiz que rondarán los cero grados

Según las previsiones de Meteored, varios pueblos de la sierra de Cádiz registrarán temperaturas especialmente bajas durante todo el fin de semana. En este sentido, los municipios más fríos serán Grazalema, Zahara de la Sierra, Algodonales, Prado del Rey, El Bosque, Algar, Benaocaz y Ubrique, donde las temperaturas se situarán entre los cuatro y los siete grados durante las madrugadas del viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Las peores horas, además, tendrán lugar durante la madrugada del sábado 22. En algunos municipios como Grazalema o Benaocaz se registrará un grado de temperatura entre las 01:00 y las 04:00 horas. En algunas zonas de sierra cercanas a Grazalema, incluso, los termómetros podrían alcanzar los menos dos grados.

Imagen del mapa de temperatura de Meteored meteored

Durante esta misma madrugada, otros pueblos como Ubrique, Zahara de la Sierra, Algodonales o El Bosque, también registrarán temperaturas muy frías que rondarán los tres grados. Estas previsiones, además, se mantendrán durante la madrugada del domingo 23. Desde las 01:00 hasta las 07:00 horas de esta jornada, los termómetros se mantendrán entre los cuatro y cinco grados en estos municipios.

¿Cuándo subirán las temperaturas?

A partir del lunes 24 de noviembre, las temperaturas experimentarán una leve mejoría en la zona de la Sierra de Cádiz, donde rondarán los 12 y 13 grados en las horas centrales del día, aunque seguirán bajas en municipios como Grazalema y Benaocaz, donde no se superarán los 10 grados hasta el martes 25.

En cualquier caso, tanto Aemet como Meteored irán actualizando sus previsiones de cara a este fin de semana en el que los gaditanos tendrán que sacar sus abrigos y chaquetones del armario para combatir los efectos de la masa polar que afectará a la provincia.