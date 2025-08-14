Activado el dispositivo especial de vigilancia y control de las carreteras gaditanas en la Operación '15 de agosto 2025'

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 14/08/2025 a las 14:01h. Compartir Copiar enlace

La Dirección General de Tráfico activa hoy el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la Operación '15 de agosto'. Desde las 15 horas de hoy, jueves 14 de agosto, y hasta las 24 horas del domingo 17 de agosto, se esperan más de 194.200 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas.

En este periodo, que incluye el viernes 15 de agosto, día festivo de ámbito nacional, se prevé un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por toda la red viaria gaditana, ya que coincidirán los desplazamientos de vehículos de SALIDA/RETORNO generados por el cambio de quincena de vacaciones de agosto, con desplazamientos hacia poblaciones del litoral y a playas, así como a zonas de segunda residencia, además de que muchos municipios de la provincia celebran festejos que incrementarán los viajes para desplazarse a los mismos, especialmente en noches y madrugadas.

Desde la DGT se hace una llamada a la responsabilidad en la carretera durante este periodo vacacional, ya que va a haber mucha movilidad. Es imprescindible usar el cinturón de seguridad, no utilizar el teléfono móvil y evitar otros factores de riesgo como la velocidad excesiva o inadecuada y conducir cuando se ha ingerido algún tipo de sustancia que pueda afectar a nuestras capacidades.

A la hora de viajar en vehículo particular es necesario que éste se encuentre en un correcto estado de uso; elegir la ruta más segura; iniciar el viaje descansado y parar durante el recorrido; observar las normas de circulación, la señales y paneles informativos, así como las indicaciones de los agentes.

En la provincia de Cádiz las carreteras que soportarán una mayor intensidad de tráfico son: AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-7, A-48, A-480 y A-491. Los horarios con mayor circulación de vehículos serán el jueves 14 de agosto, de 18 a 22 horas; el viernes 15, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; el sábado 16, de 10 a 15 horas y de 18 a 22 horas; y el domingo 17 de agosto, de 10 a 15 horas y de 17 a 22 horas.

Itinerarios alternativos

La DGT ha establecido itinerarios alternativos para aliviar las retenciones que se producen en el enlace de Tres Caminos (A-4, A-48 y CA-33), para lo que se pueden utilizar la A-390, A-381 y AP-4.

Medios de regulación y control

Por otra parte, a los radares fijos, móviles y de tramo, y a las cámaras de control de uso móvil y cinturón de seguridad con los que cuenta la provincia, se van a sumar los medios aéreos -helicóptero y drones-, que forman parte del centro de gestión de Sevilla, dando servicio a Andalucía occidental. Estos medios van a centrarse en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias de forma que, en vuelo, se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Restricciones

También se implantan restricciones al tráfico durante esta Operación Especial siguiendo la Resolución de 25 de enero de 2025, de la DGT, por la que se establecen medidas especiales de regulación durante el presente año.

Suspensión de obras en las carreteras, desde las 13 horas del jueves 14 de agosto hasta las 24 horas del domingo 17 de agosto, y se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada.

Restricción de la circulación de mercancías peligrosas, vehículos especiales y vehículos que precisan autorizaciones complementarias de circulación el jueves 14 de agosto, de 16 a 24 horas; el viernes 15, de 8 a 24 horas; y el domingo 17 de agosto, de 8 a 24 horas.

Restricción del transporte de mercancías de más de 7.500 kg de m.m.a., conjunto de vehículos, vehículos que precisen autorización complementaria de circulación y vehículos especiales el sábado 16 de agosto de 11 a 13 horas en sentido hacia Cádiz:

- en la AP-4, entre los puntos kilométricos 13,5 (Dos Hermanas) y 78 (Jerez de la Frontera)

- en la N-4, entre los p.k. 573 (Los Palacios y Villafranca) y 627 (Jerez de la Frontera).

Igualmente, el viernes 15 y el domingo 17 de agosto se restringe ese tipo de transporte de 18 a 20 horas en los mismos puntos kilométricos y en sentido inverso, es decir, hacia Sevilla.

Prohibición de adelantamientos de vehículos de transporte el sábado 16 de agosto en la AP-4 entre los puntos kilométricos 13,5 (Dos Hermanas) y 78 (Jerez de la Frontera), entre las 9 y las 11 horas y de 13 a 20 horas en sentido Cádiz, así como el viernes 15 y el domingo 17 de agosto en la AP-4 entre Jerez y Dos Hermanas, sentido Sevilla, de 10 a 18 horas.

Otras medidas de ordenación

Además, van a llevarse a cabo otras medidas de ordenación, como las regulaciones y vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en puntos conflictivos y carreteras de mayor intensidad de tráfico.

El domingo 17 de agosto, RETORNO vacacional, en la N-340:

Regulación de intersecciones entre los puntos kilométricos 101,000 y 103,000, de 18 a 21 horas.

Medidas de ordenación de la circulación mediante CONOS, del p.k. 95,100 al 102,000, de 17 a 23 horas.

Operación Paso del Estrecho

Al incremento de desplazamiento por motivos turísticos hay que añadir los desplazamientos por vehículos en tránsito desde otros países europeos hacia el Norte de África, para los que la DGT ha puesto en marcha, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el dispositivo especial Operación Paso del Estrecho.

Este año las previsiones apuntan a un incremento de un 5% respecto a los 850.000 vehículos que cruzaron el Estrecho el pasado año. Por este motivo, la DGT tiene habilitadas a lo largo de estas rutas una serie de Áreas de Descanso e Información, con diversos servicios que tienen por finalidad facilitar el tránsito por estas carreteras.

Dispositivo DGT

El verano presenta, con respecto a la circulación por carretera, unas características diferentes a las del resto del año: mejores condiciones meteorológicas, mayor número de desplazamientos, circulación más intensa y congestionada, mayor tendencia a la conducción nocturna y mayor número de trayectos en largo recorrido.

La circulación de vehículos por nuestras carreteras durante el periodo VERANO-2025 se caracteriza por varios hechos diferenciales del resto del año, como son:

Aumento del número de desplazamientos de largo recorrido, tanto en días laborables como sobre todo en fines de semana, propiciados por el buen tiempo y el período vacacional.

En los fines de semana y días festivos se incrementará la intensidad de circulación en todas las carreteras que unen los grandes núcleos urbanos con las principales zonas turísticas de costa-playa y zonas de segunda residencia, en trayectos de largo recorrido.

Esto podrá provocar que los retornos de los domingos se realicen con dificultades en los accesos a grandes poblaciones hasta altas horas de la noche del domingo, por lo que se deberá prestar atención a la circulación nocturna.

Menor conflictividad en los accesos a los grandes núcleos urbanos durante las horas punta de los días laborables en la entrada y salida a los lugares de trabajo.

La circulación será conflictiva en carreteras que comunican poblaciones del litoral y zonas turísticas de costa con las playas, tanto en días laborables como principalmente en los fines de semana.

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán estos días, Tráfico dispone del Subsector de Cádiz de la Agrupación Tráfico de la Guardia Civil; personal funcionario y técnico especializado de los centros de gestión de Tráfico de Sevilla y Málaga, que atienden las labores de supervisión, regulación e información; y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en las propias carreteras. Todo ese personal actuará para facilitar la movilidad y la fluidez en las carreteras, velando por la Seguridad Vial de todos los usuarios de las mismas.

También se mantendrán activas las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones) que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

Más de millón y medio de desplazamientos en Andalucía

La DGT prevé que entre hoy y el domingo en la 'Operación 15 de agosto' se producirán en Andalucía 1.548.800 desplazamientos de largo recorrido por carretera.

Las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Para estos días la DGT recomienda evitar las horas de viaje desfavorables por las previsiones de alta densidad del tráfico, que en el caso del jueves 14 de agosto se situarán entre las 15 h y las 24 horas; el viernes 15 de agosto de 8 a 15 horas. En ambos casos se espera un tráfico intenso en sentido SALIDA. El domingo 17 se producen los movimientos de RETORNO y la horquilla de mayor movilidad se espera entre las 17 h y las 24 horas.

En total, se prevén 22.186.560 de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía hasta el domingo 31 de agosto, un 2,5% más que en la campaña del pasado verano. Del total de movimientos previstos, 11,39 millones se contemplan para el mes de agosto.

A lo largo de los dos meses de verano la Dirección General de Tráfico ha establecido otras operaciones especiales. Además de las ya celebradas y la que comienza hoy, queda pendiente la Operación Retorno del Verano, del viernes 29 al 31 de agosto. Además de las operaciones especiales, todos los fines de semana del periodo estival se establecerán medidas de regulación y vigilancia del tráfico.