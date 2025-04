Las bajas laborales repuntan con fuerza en Cádiz y ponen en jaque a las pymes

Las bajas laborales en la provincia de Cádiz se han disparado en el primer semestre del año. Volvemos a datos prepandemia. La irrupción del Covid en febrero de 2020 fue sinónimo de miedo. Tras el confinamiento llegaron los ERTEs y con ellos el miedo a perder el trabajo. Esta sensación de incertidumbre ha terminando o, al menos, se ha mitigado, según los datos que maneja el Ministerio de Seguridad Social. La escalada de bajas laborales por incapacidad temporal (IT) comenzó en 2023, después de tres años de caídas. El primer semestre de 2024 ha sido especialmente significativo al alza. El año 2020 cerró con 133.975 procesos de baja en Cádiz, es decir, una media de 11.100 procedimientos abiertos al mes y 2023 ha superado los 170.000, lo que supone un salto de 14.000 expedientes de media al mes.En 2022 se cerró con 127.281 procedimientos, unas 10.000 partes de media al mes. Estas estimaciones son del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, que admite un aumento del 40% de bajas de un año a otro, incluso en el primer semestre de este año.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, ha confirmado que esta situación seguirá aumentando mientras el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no logre descongestionar sus listas de espera para especialidades. En ese sentido, las causas de baja más frecuentes en Cádiz tienen que ver con traumatología y salud mental. En opinión de José Blas Fernández, las bajas laborales no son un problema único de las grandes empresas si no también de las pymes, «ya que las plantillas pequeñas sufren de manera muy directa la baja de uno de sus trabajadores».

Las bajas laborales por incapacidad temporal, por tanto, siguen una tendencia al alza en la provincia de Cádiz, algo que se ha acentuado desde 2023. Una de cal y otra de arena. Por el contrario, la duración media de estas bajas se ha recortado pasando de 48,6 días a 41,6 días.

Más de cien millones de euros cuesta al año mantener en Cádiz al contingente de empleados con una incapacidad temporal

La tasa de absentismo se elevó en el conjunto del país hasta el 6,8% en 2023, el segundo dato más alto de los últimos 23 años, solo superado por el 7,1% del año 2020, según el último informe de la consultora Adecco. La salud mental se ha convertido en el «elemento multiplicador de las ausencias» en el trabajo, según explica el director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco, que enumera los tres grandes problemas psicológicos que más afectan a los empleados en España y que desembocan en bajas laborales. «Una de cada cuatro empresas afirman que el 25% de sus trabajadores se han visto en el último año afectados por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático», ha añadido. «Las cifras y lo que viene nos invita a actuar rápido. El 32% de nuestros trabajadores, muy por encima de la media del resto de países, afirman que su salud mental ha empeorado en el último año», ha señalado Blasco.

La tasa ha sido más alta durante el primer trimestre de este año, alcanzando el 7,3%, lo que supone un aumento de 0,04 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2023 y 0,7 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. «No es nuevo el alegato de aquellos que ponen el foco de los problemas mentales extramuros de los lugares de trabajo, por lo que la 'pelota' no sólo está en el tejado de las empresas. Junto con el envejecimiento de la población, los retos cognitivos y psicosociales derivados de la digitalización, por citar algunos casos, parece que la colaboración público-privada es más necesaria que nunca si queremos sacar adelante el barco de la salud mental», subraya Blasco.

La consultora Randstad coincide también con Adecco. La tasa de absentismo en Andalucía repuntó tres décimas el año pasado, hasta cerrar en el 6,2%. En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) el avance fue de cuatro décimas para cerrar con una tasa del 4,8%, según un análisis elaborado por Randstad con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

En el conjunto de España, el nivel de absentismo se situó al cierre del pasado ejercicio en el 6,5% de las horas pactadas, lo que representa cinco décimas más que el tercer trimestre de 2023 y cuatro décimas más que un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT), la tasa en el cuarto trimestre del año pasado fue del 4,6%, también cuatro décimas superior al cierre de 2022, según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

Demasiadas bajas

Estos niveles de absentismo suponen que 1,4 millones de personas no acudió a su puesto de trabajo de promedio diario, de las cuales un total de 1,07 se encontraban de baja médica. Es decir, que unas 325.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo sin justificación alguna a lo largo del cuarto trimestre de 2023, un 23,2% del total de personas que no fueron a trabajar. Este dato supone, según la Seguridad Social, 40.562 personas de baja ahora en Cádiz frente a las 20.346 de media del año 2023. «Se mantiene la tendencia al alza del absentismo laboral, un hecho que consideramos como un grave problema para las empresas españolas, porque eleva sus costes y acaba reduciendo su competitividad de manera importante en los actuales niveles», asegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

La duración media de una baja en Cádiz se sitúa en 40,7 días

Entre los grandes sectores, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 6,8% del total de horas pactadas, seguido del sector servicios, con una tasa del 6,6%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,3%. El análisis sectorial pone de manifiesto una gran dispersión respecto al absentismo: mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido -hasta 12 contaban con una tasa por debajo del 4,3%- otros se enfrentan a un grave problema ante el número de horas perdidas. Así, los sectores con un mayor absentismo son los servicios a edificios y actividades de jardinería (10,7%), las actividades postales y de correos (10,6%), las actividades y juegos de azar (10,5%), la asistencia en establecimiento residenciales (10,3%) y, en quinto lugar de la clasificación, las actividades sanitarias (9,9%).

La comunidad andaluza ha incrementado sus cifras de absentismo, sin embargo, entre los primeros puestos no figuran, precisamente, las provincias andaluzas, ya que son los vascos los más absentistas. Por comunidades autónomas, en el cuarto trimestre de 2024, el País Vasco ha sido la que ha registrado un mayor absentismo, con un total del 8,5% de las horas pactadas, seis décimas más que en el cuarto trimestre de 2022, seguido de Canarias (8,3%), Galicia (7,5%) y Murcia (7,2%). Los menores niveles de absentismo se localizaron en Madrid (5,5%), Baleares (5,6%), La Rioja (5,6%), Andalucía (6,2%) y Comunidad Valenciana (6,2%).

Una de las unidades de Salud Mental en Cádiz LA VOZ LABORAL Depresión, ansiedad y estrés encabezan el ránking Uno de los motivos de estas bajas obedece al tema de la salud mental. Las bajas motivadas por problemas y trastornos de salud mental entre la población ocupada se han incrementado cerca de un 120% (118%) entre 2016 y 2023. Este dato ha sido difundido por el Ministerio de Seguridad Social a través del Portal de Transparencia. El incremento de las bajas, solo entre 2022 y 2023, fue de un 13,6% y las estadísticas arrojan una duración media de estas bajas asociadas a la salud mental de 108 días en el conjunto del país. A ello se le añade una elevada proporción de recaídas tras este tipo de bajas, debido a que no se diseña un itinerario ni adaptaciones para facilitar la reincorporación de la persona al puesto de trabajo. Los expertos destacan el deterioro de la salud mental que se ha producido en los últimos años de las personas que trabajan en la Administración pública, en el que destaca el incremento de los factores de estrés en el entorno laboral que dan lugar al aumento del número de bajas, rotación, absentismo y la pérdida de productividad. En este sentido, es necesario destacar que el 48% de las personas que trabajan en la Administración está compuesto por personal laboral e interino, afectado por una importante precariedad. Un dato también muy relevante es que el 6,4% de los 2,7 millones de empleados públicos de España presenta síntomas compatibles con la depresión, según el Informe de Salud Mental y Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una situación que aumenta entre las mujeres. Y es que a pesar de que las mujeres cuentan con hábitos más saludables que los hombres, manifiestan en mayor medida haber sufrido problemas de salud mental en algún momento de su vida. La precariedad laboral, la inestabilidad económica y otros riesgos psicosociales a los que se exponen en mayor medida las mujeres en España se encuentran detrás de los datos que indican que estas sufren índices mucho más elevados de depresión y ansiedad que los hombres.