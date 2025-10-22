Abandono a las estaciones de Cercanías en la provincia de Cádiz: «Renfe me hizo sentir como una vieja»

El servicio de trenes de Cercanías en Cádiz está muy lejos de ser el deseado por los usuarios. La puntualidad sigue siendo un problema recurrente, prácticamente a diario y casi en la totalidad de los viajes de los convoyes de Renfe se presenta algún tipo de retraso, aunque sea de un solo minuto. Durante el pasado mes de septiembre, por ejemplo, un total de 1.720 trenes operaron entre las estaciones de Cádiz y Jerez. De ellos, el 95,5% (1.643 trenes) registraron retrasos inferiores a cinco minutos; 74 servicios sufrieron demoras de entre cinco y treinta minutos, y únicamente tres convoyes superaron la media hora de retraso.

Desde Renfe, la empresa que opera con los Cercanías en la provincia de Cádiz, se señala que el retraso medio de los trenes de Cercanías en la región alcanzó los diez minutos y medio. Esta cifra, además, ha mostrado variaciones a lo largo del año: en enero de 2025, la demora media se situó en 9,4 minutos, mientras que en junio alcanzó los 14,8 minutos, reflejando la irregularidad del servicio.

Estación de tren en Puerto Real Francis Jiménez

El número de usuarios de estos trenes es elevado: solo en septiembre, más de 360.000 personas se desplazaron utilizando el servicio de Cercanías en la provincia. Este medio de transporte resulta especialmente importante para los gaditanos, ya que conecta de manera directa toda la Bahía de Cádiz con Jerez, trayectos que en muchos casos no cuentan con alternativas en autobús.

Trenes impuntuales de Renfe y estaciones deficitarias de Adif. En España, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es el encargado de construir las infraestructuras ferroviarias necesarias dentro del ámbito de competencia estatal. Por otro lado, las empresas ferroviarias son las encargadas de prestar el servicio de transporte de viajeros y mercancías y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario. Realiza, también, mantenimiento y gestión de material móvil ferroviario. Por último, los administradores de infraestructuras ferroviarias son los encargados del mantenimiento y explotación de las mismas. En España hay dos administradores: Adif y Adif-Alta Velocidad. De esta forma, Adif se encarga del funcionamiento y el buen estado de las estaciones, pero Renfe es la responsable del funcionamiento de las escaleras mecánicas y ascensores.

Sin ascensores en Puerto Real, Valdelagrana y San Fernando

Un servicio tan básico e imprescindible como el Cercanías ha dejado de estar disponible para todos los usuarios en la provincia de Cádiz. En varias estaciones, concretamente en Puerto Real, Valdelagrana y San Fernando-Centro, el ascensor que permite bajar al andén con destino Jerez se encuentra estropeado. Esta situación se repite de manera habitual, según denuncian los propios usuarios, quienes señalan que los problemas con los ascensores no son hechos aislados sino recurrentes.

La oficina de atención al cliente y los aseos están siempre cerrados en la estación de Puerto Real Francis Jiménez

Este es el único mensaje que aparece en la web de Renfe al respecto: «Ascensor vía 1 de la estación de Puerto Real, se encuentra fuera de servicio. Estación inaccesible para personas con movilidad reducida en trayectos con dirección Jerez/Sevilla. Para más información contacten con el tlf. 856 170 290. Disculpen las molestias». De manera idéntica, este texto se recoge también para las estaciones de Valdelagrana y San Fernando-Centro, sin que se aporte información adicional sobre plazos de reparación o soluciones alternativas.

La ausencia de este servicio tiene un impacto directo en los usuarios que usan silla de ruedas, por ejemplo. En la estación de Valdelagrana, por ejemplo, estas personas deben desplazarse hasta la estación de El Puerto para poder realizar el viaje hacia Jerez. En el caso de San Fernando-Centro, los viajeros afectados deben trasladarse hasta la estación de Bahía Sur para continuar sus desplazamientos. La situación más complicada se da en Puerto Real, ya que se trata de la única estación de tren existente en el municipio.

Además, en muchos casos las escaleras mecánicas tampoco funcionan, generando un contratiempo importante para los usuarios. Viajeros habituales de la estación de Puerto Real denuncian que el ascensor del andén hacia Jerez «lleva más de cinco meses estropeado». Además, «los cuartos de baño nunca han estado abiertos desde que abrió la nueva estación». Por otro lado, la ventanilla para la venta de billetes siempre ha estado cerrada. Una estación de tren totalmente deficitaria, y con grandes problemas de infraestructuras.

Cabe destacar que Adif ha tenido que sacar a licitación un contrato por valor de 5,5 millones de euros para hacer trabajos de mejora en el túnel del soterramiento de Puerto Real, que incluía también la reparación del túnel de San Bernardo (Sevilla). Los trabajos consistirían en dotar al túnel de la impermeabilización inexistente hasta el momento, la elección correcta del drenaje y del revestimiento estructural que permita alcanzar las propiedades funcionales y de resistencia requeridas.

Por otro lado, usuarios de la estación de San Fernando-Centro se quejan de apagones en la propia estación en los últimos meses, mientras que en El Puerto y en «horas con mucho tránsito de viajero», los aseos «están muchas veces cerrados».

«Renfe me hizo sentir como una vieja»

Ana Vanesa Feria vivió hace unas semanas una auténtica pesadilla en la estación de tren de Puerto Real. Esta vecina de La Villa usa un tacataca a raíz de una operación en la espalda. «Tenía que ir a Cádiz y el camino de ida lo hice bien, sin ningún problema», relata, pero a la vuelta llegaron los problemas. «En el tren, en la zona reservado para minusválidos iba conmigo un matrimonio y una mujer con un carrito. Cuando estábamos llegando a Puerto Real, un operario de Renfe nos dijo que el ascensor no funcionaba y tampoco las escaleras«, por lo que no podía bajarse del tren en su propio pueblo.

«Yo no me creía lo que me estaba diciendo», afirma. «El hombre nos dijo que en la aplicación de Renfe venía que el ascensor estaba estropeado, pero yo no vi nada», asegura.

Desde Renfe le dieron una solución. «Me dijeron que la única opción posible era que siguiera hasta El Puerto, que allí me bajara del tren, que hiciera el cambio de vía y que esperase a poder coger el tren para Puerto Real».

Esta puertorrealeña respondió con incredulidad y enfado: «¿Yo tengo todo el tiempo del mundo? ¿Tengo que esperar a que venga otro tren?»

Finalmente, el humanismo del resto de usuarios ayudó tanto a Ana Vanesa como a los otros viajeros con algún tipo de discapacidad. «La gente nos ayudó, nos prestó una ayuda humanitaria que me pone los vellos de punta cuando lo pienso».

Ana Vanesa tuvo que subir andando las escaleras de la estación, ya que las mecánicas, como le había notificado el operario de Renfe, estaban estropeadas. «Al día siguiente tuve que estar en la cama del dolor que tenía», denuncia.

Este miércoles, Ana Vanesa tendrá que volver a coger un tren hacia Cádiz. «Me veo incapacitada y no sé que hacer», señala. «A la ida no tengo problemas porque el ascensor de ese andén si funciona, pero a la vuelta no sé como lo voy a hacer».

Aquel día puso una reclamación a Renfe. «Ellos dicen que en la aplicación ponía que el ascensor no funcionaba, pero yo no lo vi». Uno de los usuarios que estaban con ella le dio una posible solución: «Me dijo que lo que tenía que hacer era llamar a un número de teléfono que me dio del servicio técnico y avisar a la hora a la que llegaba porque al parecer llega una persona que pone en funcionamiento el ascensor y luego lo inhabilita otra vez».

«Renfe me hizo sentir como una vieja», señala. «Parecía una despojada que no puede salir de Puerto Real. Llegué llorando a mi casa», afirma. A raíz de su operación en la espalda, en muchas ocasiones tiene que ir a revisión al Hospital San Carlos, en San Fernando. «En la estación que está al lado tampoco funciona el ascensor y no puedo ir. Estoy incapacitada».