«En 2026, además de la nueva ruta Jerez-Londres, ampliamos frecuencias con Manchester y Birmingham»

La compañía inglesa de vuelos low cost, Jet2, tiene grandes planes para el aeropuerto de Jerez. Después de diez años de negociaciones con la Diputación de Cádiz, la aerolínea empezó a volar el pasado mayo desde la terminal gaditana a las ciudades inglesas de Manchester, Birmingham y Leeds. En mayo de 2026 ampliará sus rutas a Londres y su General Manager, Ricard Querol, avanza que las expectativas son muy buenas para seguir su expansión desde Cádiz.

- ¿Por qué Jet2 se ha fijado en el aeropuerto de Jerez?

- Jerez es un aeropuerto regional con unas características excepcionales. Cuenta con infraestructuras adecuadas, está muy bien conectado con la ciudad, la provincia y también con Sevilla. Además, ofrece las condiciones perfectas para la turoperación tradicional, que es clave en nuestro modelo de negocio.

- Su próxima conexión desde la terminal gaditana es con Londres. ¿Qué expectativas tiene con esta nueva ruta que arranca en mayo de 2026?

- El verano de 2026 será nuestra segunda temporada en Jerez y llega con novedades importantes. La ruta a Londres-Stansted arrancará el 1 de mayo y operará hasta el 30 de octubre, con dos vuelos semanales —martes y viernes— para dar más flexibilidad a nuestros clientes. En 2025 empezamos con tres rutas (Leeds, Manchester y Birmingham) con una frecuencia semanal. En 2026 no solo añadimos Londres, sino que duplicamos las frecuencias en Manchester y Birmingham, lo que supone un incremento del 126% respecto al año anterior. En total, ofreceremos 34.000 asientos hacia Jerez, lo que podría atraer hasta 30.000 turistas británicos a la provincia. Es el año de nuestra gran expansión en este aeropuerto, y con Londres cubrimos el sur de Inglaterra, sumándose a Midlands y el norte.

- La incursión de Jet2 en Jerez ha venido en la primavera de 2025 con vuelos a Birmingham, Leeds y Manchester. ¿Qué valoración? ¿Qué resultado ha tenido esta primera apuesta?

- Estamos muy satisfechos con el primer año. Es cierto que hay margen de mejora en ocupación y en la cuota de Jet2holidays, pero es normal: Cádiz es un destino prácticamente desconocido en Reino Unido, sobre todo para las nuevas generaciones. Esto nos motiva a seguir trabajando para posicionarlo.

- Estos vuelos estaban previstos entre mayo y noviembre ¿Hay posibilidad de reactivarlos en invierno?

- Nuestra programación de momento seguirá el calendario previsto, y cualquier ajuste dependerá de la demanda y la estrategia global.

- ¿Siguen pensando en Jerez para la expansión de la aerolínea? ¿Qué nuevos vuelos internacionales o nacionales prevén para un futuro a corto plazo, además de los ya anunciados?

- Por supuesto. Jerez está en nuestra hoja de ruta. Acabamos de anunciar nuestra base número 14 en Reino Unido, Londres-Gatwick, que empezará a operar en verano de 2026. Hoy tenemos cuatro rutas a la venta, pero el potencial es mucho mayor. Además, contamos con un pedido de 155 Airbus A321neo para renovar e incrementar nuestra flota, lo que nos da una oportunidad única de crecimiento en los próximos años.

- Wizz Air y Volotea tienen intención de meterse en Jerez. ¿Qué opinión le merece la competencia que se ha desatado tras la salida de Ryanair?

- La competencia siempre es positiva para el destino porque estimula la demanda. Nosotros nos sentimos cómodos compitiendo: nuestro gran valor es la calidad del servicio, muy apreciada por nuestros clientes. Además, nuestra propuesta es distinta porque incluye turoperación.

- Hablando de competencia. Le quería preguntar cómo se defiende un aeropuerto como el de Jerez que tiene a 120 kilómetros el de Sevilla, a unos 200 el de Málaga y a tiro de piedra, ¿el de Gibraltar?

- Es un reto, sin duda, porque hay muchas opciones para los pasajeros. Pero hemos elegido Jerez porque encaja mejor con nuestro modelo actual.

- ¿Piensa la compañía en paquetes específicos para Cádiz a través de Jet2Hollidays?

- Sí, ya ofrecemos paquetes en Cádiz con Jet2CityBreaks. Con dos frecuencias semanales, este producto será más atractivo y podremos extenderlo también a Jerez.

- En su opinión ¿Qué le falta a Cádiz para ganar más vuelos y lograr la desestacionalización de manera completa?

- Paciencia y trabajo. El Patronato Provincial de Turismo está haciendo un gran trabajo y esfuerzo de promoción en el Reino Unido. En nuestro caso, las conversaciones para empezar en Jerez comenzaron hace 10 años. Ha sido clave la alineación entre la cadena de valor turística y nuestra estrategia, además de esperar el momento adecuado. Cuando operamos en un destino, lo hacemos a largo plazo: contratamos hoteles directamente —en la provincia de Cádiz tenemos más de 30— y no cancelamos programas como podría hacerlo una aerolínea convencional.

- ¿Hay posibilidad de bajar aún más los precios de los vuelos?

- Los precios dependen de la oferta y la demanda. Nosotros debemos trasladar los incrementos de costes —tasas, hoteles, combustible, ETS, salarios— a nuestros clientes. Aun así, el 19 de noviembre publicamos resultados semestrales con beneficios al alza, pese a reducir el ingreso medio por billete un 7%, gracias a economías de escala y eficiencia en nuestro modelo.

Más temas:

Jerez de la Frontera