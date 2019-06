Actualizado 19/06/2019 a las 02:17

Isabel Pantoja no duda en sacar a relucir sus dotes culinarias para hacerse fuerte en Supervivientes. La sevillana, que fue designada por Omar Montes (con el respaldo del grupo) como cocinera en la reunificación, no ha destacado precisamente por sus habilidades en la pesca y otras labores de supervivencia a lo largo del concurso, sin embargo, ha encontrado en la cocina su principal arma para mantenerse en la isla una semana más. A Fabio le ha venido de perlas la llegada e Isabel, y no ha dudado en afirmar lo mucho que le gustan los guisos de la tonadillera, al igual que su compañera Dakota, que está deseando salir del concurso para darse un festín en Cantora.

De Isabel Pantoja, que tuvo un restaurante en Fuengirola, ya sabíamos que tenía buena mano para la cocina. Si ya en su día se hizo famosa su receta de pollo a la Pantoja, ahora también se anima con los espetos de pescado a la brasa, con el café de puchero, con una sopa de un cangrejo peregrino gigante que, según sus compañeros, estaba para chuparse los dedos, incluso con un arroz con grillos y cangrejos (que alabaron Colate, Albert y Mónica Hoyos cuando estaban en Cayo Paloma). Quién sabe si después de su paso por Supervivientes, Isabel se anime a probar con otro reality. ¿La veremos alguna vez en Masterchef Celebrity exponiendose a las críticas de Jordi, Pepe y Samantha?

De sus compañeros depende que pueda seguir haciendo gala de sus artes culinarias, la guerra por manter vivo el fuego, se sigue lidiando cada noche en Playa Uva.

Un tesoro familiar

Después de la visita de Chabelita, la última semana para Maribel ha sido más tranquila que la anterior, aunque la gala de este martes no paró de dar sorpresas a la sevillana. El dúo formado por la cantante y Omar Montes sigue inquebrantable. Ambos obtuvieron un preciado tesoro, que buscaron con ahínco en Cayo Paloma. Una recompensa muy especial que les trajo recuerdos de su familia. Isabel Pantoja recibió un gran sobre lleno de dibujos de su nieto Alberto y fotografías de su familia con dedicatorias incluidas. Por su parte, Omar también recibió un dibujo de su hijo.

Pero las sorpresas para Isabel Pantoja no habían terminado, y es que Dakota también quiso recompensarla. Cuando la organización del concurso le dijo que podía invitar a un compañero para disfrutar de una suculenta cena con motivo de su 25 cumpleaños, ésta eligió a Isabel para darse un festín en el que, por supuesto, no faltó una gran tarta.

Pero los roces siempre existen en Supervivientes. Isabel Pantoja sigue alejándose de Mónica Hoyos, quien ha sido un apoyo importante para ella en algunos momentos del programa. La tonadillera ya la nominó el pasado jueves y durante los últimos días ha tenido varios enfrentamientos con ella a causa de los repartos de comida.

Violeta se marcha por problemas médicos

La gala comenzó como siempre con disputas varias en el grupo unificado y con una dura noticia para el concurso: Violeta no puede seguir en Supervivientes por problemas médicos. La audiencia dictaminó que la concursante salvada de la nominación era la propia Violeta, sin embargo, no podrá disfrutar de su salvación. La concursante recibió la decisión del programa en directo y se echó a llorar desconsoladamente. Carlos Sobera también le comunicó que puede volver al programa en caso que se recupere y que, en todo caso, tiene garantizada una plaza en el concurso el próximo año. Con todo, Fabio, Mónica y Dakota permanecen nominados para la gala del próximo jueves.

Violeta pudo despedirse de Fabio y también de todo sus compañeros, pero no podía dejar de llorar. El italiano intentó consolarla y poco a poco la pudo calmar. Al resto de concursantes, via telefónica, Violeta les reveló su problema en la vesícula, por el cuál tiene que volverse a España. La concursante pidió a la Pantoja que cuidase de Fabio y antes de abandonar el concurso, la señaló como su ganadora.

Mahi, la estilista de Chelo

Por su parte, Chelo García Cortés y Mahi viven días de risas y buen rollo en la ubicación de Barco Varado. Están pescando bastante, han conseguido hacer fuego y se llevan muy bien, por lo que están pasando sus mejores días en la isla. La diseñadora granadina, conocida por su paso en Maestros de la Costura, se ha convertido en la estilista de la colaboradora de Sálvame, a la que ha colocado una de sus ya famosas pelucas, conviritiendo a Chelo en toda una sirenita.

Mónica Hoyos se queda la tableta de chocolate

La prueba de recompensa en esta ocasión requería de memoría fotográfica y Mónica Hoyos demostró que era la mejor. Los concursantes tenían que construir una torre de piezas de colores siguiendo la guía qu les mostraba Lara Álvarez durante unos segundos. En el duelo final Mónica derrotó a Colate y se hizo con el premio, que consistía en un zumo de naranja, un plátano, una medianoche y una tableta de chocolate durante una semana.