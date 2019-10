«Volando voy» regresa a Cuatro al rescate de la España vacía

Actualizado 10/10/2019 a las 01:45

«Nuestro objetivo es echar una mano a esa España que ahora llaman vacía», aseguraba ayer Jesús Calleja en la presentación de la quinta temporada de «Volando voy». El espacio, que se emitirá el próximo domingo en Cuatro, a las 21.30 horas, sobrevuela localidades cercanas de nuestra geografía, «pero que por distintas circunstancias están olvidadas y guardan auténticas maravillas, naturales y monumentales, que los espectadores necesitan conocer», comenta Calleja.

El presentador las divisa un año más desde el aire, en el helicóptero del programa, antes de conocerlas y emocionarse con ellas «a pie de suelo». «Pasar del todo a la nada es muy duro», asegura Calleja, que este curso pondrá el foco en las necesidades de la España rural y aportará ideas para paliar los problemas a los que esta se enfrenta, como la despoblación y los peligros medioambientales.

Serán siete viajes en helicóptero a lugares «fascinantes y sorprendentes», en los que «removerá» a sus gentes, realizando misiones en función de sus necesidades e intereses. El Parque Natural de las sierras Subbéticas, en Córdoba; el Camino Lebaniego, en Cantabria; la Serra do Courel, en Lugo; el Parque Natural del Cap de Creus, en Gerona; las comarcas al norte de Granada; el Valle de Laciana, en León; y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca, son los destinos con los que espera abrir los ojos a la audiencia. Se trata de «lugares ocultos entre montañas, poblaciones rodeadas de increíbles ecosistemas, parajes olvidados y otros lamentablemente desconocidos», explica.

En esta quinta temporada de «Volando voy», sin dejar de lado el sentido del humor y las emociones que genera el contacto con los lugareños, Calleja asume «un mayor compromiso con la España rural». «Soy un hombre de pueblo y renunciaría a todo lo que soy si no me dejaran vivir en mi pueblo», dice. «Uno tiene que vivir donde es feliz. Es muy triste irte de aquellos lugares para no ser feliz».

Así, en cada entrega tratará temas de gran importancia, como la despoblación y los problemas medioambientales, «dando a conocer los recursos y posibilidades que ofrecen los lugares que hemos visitado para atraer a la gente joven, poniendo el foco sobre aquellos que han apostado por ese estilo de vida y se niegan a abandonar su tierra», comenta. «Volando voy», producido por Zanskar Producciones, concluyó la temporada pasada como uno de los espacios más competitivos de Cuatro, con un 8,2% de cuota de pantalla y una media de 1.485.000 espectadores.

En la entrega que se emite este domingo, Calleja apuesta por su tierra y viaja a León, donde visita el Valle de Laciana, una zona con una naturaleza exuberante que recoge, a través de las construcciones abandonadas, la historia de la minería del carbón en la comarca. «Las minas fueron el motor de su economía, pero en la actualidad están abandonadas. La gente de la zona busca alternativas para subsistir», asegura el presentador, que en el capítulo de inauguración contará con Mercedes Milá como invitada.