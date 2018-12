El último «City of Stars» de Amaia y Alfred

Actualizado 28/12/2018 a las 08:59

Ahora sí que sí —como el título de la canción de Carolina Durante— los caminos de los chicos de OT 2017 se separan definitivamente. El Palau Sant Jordi de Barcelona ofrece estos días el fin de gira de los concursantes de la edición pasada, que dan ya el relevo a Famous, Alba Reche, Natalia y compañía terminando así con una etapa dorada para la música y la televisión. El fenómeno «Operación Triunfo», quemado por sobreexposición, debe descansar para que el espectador repose sus emociones y deje hueco para una nueva hornada de jóvenes cantantes que, con bastante probabilidad, llegará a finales de 2019 o comienzo de 2020.

Ya los «veteranos» de la edición de 2001 (David Bisbal, Rosa, Chenoa, Bustamante...) demostraron con su reencuentro en 2016 que el formato musical de Gestmusic seguía muy vivo en nuestros corazones y que había pasado el tiempo suficiente como para que «Mi música es tu voz» diera paso a un himno actualizado y a unos chicos con un nuevo concepto de la música y también de las relaciones personales. Fue así como llegó un casting espectacular en el que no solo brillaba un rostro, como a menudo sucede en este tipo de formatos, sino que regalaba «momentazos» con los nombres propios de Alfred, Amaia, Aitana, Agoney, Ana Guerra, Miriam o Lola Índigo.

Anoche OT 2017 vivió su particular reencuentro. Las dos grandes parejas de esta edición han protagonizado sonadas rupturas tras las que tendrían que compartir de nuevo escenario. Las obligaciones contractuales mandan y, como muchos pensarían, sería un trago desagradable para Amaia y Alfred sentarse frente al piano desde el que un día se enamoraron en horario de máxima audiencia. Sin embargo, no fue «City of Stars» un «Escondidos 2.0», ni mucho menos. Los jóvenes refrendaron anoche, una vez más, la razón que llevó a OT 2017 a triunfar como lo hizo en las noches de TVE: que no todo tiene que ser polémica en televisión, que hay otra forma de hacer las cosas, también de vivir las rupturas.

Así lo demostraron anoche Amaia y Alfred sobre un escenario en el que normalizaron que las relaciones rotas pueden tener otros finales muy alejados de la «carnaza» de revista. Al término de su actuación, el autor de «1016» presentó el número más esperado de la forma más emotiva: «Con esta canción creo que hicimos un agujero en el cielo y empezaron a mirar las estrellas. Quiero que salga la persona con la que compartí esa canción, Amaia Romero». Los jóvenes, tras fundirse en un cariñoso abrazo, se sentaron al piano. La ciudad de las estrellas otra vez a los pies de Amaia y Alfred.

Esta noche, el último concierto en el Palau Sant Jordi supondrá el fin de una etapa que ha abierto un nuevo camino en televisión. El fenómeno OT 2017 sigue, pese a las nuevas caras de la polémica edición de este año, más vivo que nunca y nos va a costar desprendernos de él. Tendrá que pasar tiempo para que olvidemos que estos artistas pasaron un día por aquella academia que da título al single de Amaia «Un nuevo lugar». El público tendrá que deshacerse del recuerdo de esta pareja interpretando enamorada la banda sonora de «La la land» para fijarse en sus nuevos trabajos en solitario. Dejemos que el tiempo pase para que el fenómeno repose y permita al espectador rellenar su vacío con caras y voces nuevas. Mientras eso ocurre, sigamos disfrutando de lo vivido: