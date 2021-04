La isla de las tentaciones Un triángulo amoroso y una bronca de Sandra Barneda ponen fin a 'La isla de las tentaciones' Isaac y Lucía confirman ante Marina que hicieron sonar la luz de la tentación en la noche gaditana La presentadora reprocha a 'El Lobo' su afán picaflor

R. Ventureira Actualizado: 01/04/2021 10:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

'La isla de las tentaciones 3' ha acabado con un triángulo amoroso. Inesperado. A Marina y 'El Lobo' los habíamos dejado de la mano en el reencuentro, celebrado seis meses después de acabar la estancia en la isla. Pero desde entonces todo ha saltado por los aires. En el debate del pasado lunes la gaditana Lucía (ex de Manuel) confesó que se había dado «un par de besos» con Isaac 'El Lobo', una vez que éste había roto con Marina. Se abrió una línea argumental que fue explotada anoche, en el debate final, durante más de tres horas. Y más que coleará en los demás satélites televisivos de Mediaset.

La traca final del programa, el último debate, reunió al barcelonés 'El Lobo', Marina y Lucía, y a otros secundarios de esta historia como Estefanía, Manuel o Jesús.

Isaac entró en plató pisando fuerte, como en la tan comentada 'hoguera de solteros'. Picó a Jesús, y el que saltó fue Manuel, que le espetó un contundente «sinvergüenza». De no ser por el respeto a la distancia de seguridad hubiesen llegado a las manos, o esa impresión dio.

Marina, durante el debate de anoche - Telecinco

«Las cosas pasan por algo», dijo de entrada Isaac, que se ha acabado convirtiendo en el gran protagonista de 'La isla de las tentaciones 3'. «He estado muy enamorado de ella», dijo de Marina. «Estaba súper feliz con ella, pero de buenas a primeras yo me levanto un día y no sabía qué me estaba pasando. Tengo la necesidad de estar solo y que pase un poquito de tiempo. Así que ella se va a Sevilla y yo a Madrid», relató el catalán. Fue el fin de la relación tras ocho meses que calificó como muy intensos.

En algunos de esos momentos intensos estuvo presente Lucía. Y muy recordado fue uno vivido en Cádiz, donde se entonaron con el alcohol y acabaron jugando a darse piquitos: «Yo le di uno a Lucía. Lucía le dio a Isaac», relató Marina. Cuando ésta se durmió, hubo toqueteos entre la ex de Manuel y 'El Lobo', según aseguró Estefanía (de la primera edición) que le había contado Lucía. Los dos protagonistas del presunto desliz lo negaron de forma tajante en el plató. Defendieron que solo se dieron dos besos de verdad cuando, tiempo después, y ya con Isaac soltero, se reencontraron en Madrid. Ese día se quedaron ahí. Pero después el barcelonés se bajó a Cádiz y en ese caso sí hubo 'edredoning'. Vamos, que la luz de la tentación sonó en la noche gaditana. Y, así que se enteró, atronó los oídos de Marina.

Isaac: "Lucía y yo nos hemos dado dos besos y nos hemos acostado" #TentacionesDBT11https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/yJAcqy1wEj — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 31, 2021

¿Pero estamos ante una relación? No. «Yo no estoy enamorado de Lucía», aclaró 'El Lobo'. Lucía dijo que ella tampoco lo está del catalán, pero en el plató todos tenían la impresión de que sí.

«Yo creo que 'Lobo' está jugando con Marina, con Lucía...», enumeró Lara, otra de las novias de esta edición. Fue la conclusión a la que llegaron la mayoría de los presentes en el debate. En este amplio colectivo hay que incluir a la propia presentadora, Sandra Barneda, quien se saltó su habitual neutralidad para acabar reprochando a Isaac su comportamiento picaflor: «Vas con una, vas con otra... No te importa ninguna. ¿Sabes qué te importa solo? Ser el 'auuuuhhh' Es así».

La conductora del debate estaba un poco «caliente» –así lo dijo– después de todo lo escuchado. Porque los tertulianos contaron también que, desde que salió de la isla, 'El Lobo' se ha besado con una tentadora, Bela, y lo ha intentado con otras dos, Nahia y Jennifer.

.@SandraBarneda, a Isaac: "No te importa ninguna de ellas. Solo te importa ser el lobo, aquí está Isaac" #TentacionesDBT11https://t.co/aRYuaXxMMUpic.twitter.com/OqX8sVlsNM — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 31, 2021

¿Y Marina? Pues sigue «sintiendo cosas» por 'El Lobo': «Yo me lo creí. Y me lo sigo creyendo». Ha perdido a un novio y a una amiga. O mejor dicho, a dos novios, si contamos también al muchacho con el que llevaba años antes de romper en la isla: aprovechó que Jesús andaba por allí para pedirle perdón, no por haberlo corneado, sino por haber insinuado que era impotente.

Final feliz para Claudia y Raúl

La cuota de la fidelidad de esta edición la cubrieron los gallegos Hugo y Lara. Anoche entraron en el plató de la mano: «¡Sobrevivimos!', exclamó ella a su llegada. Luce en la mano el anillo de compromiso que su novio le puso en el programa del reencuentro.

También estuvieron presentes en el debate final Claudia y Raúl: no han vuelto, pero están mejor. En sus propias palabras, se han reencontrado. No cierran la puerta a retomar la relación.

Un triángulo amoroso y una bronca de Sandra Barneda ponen fin a 'La isla de las tentaciones' es un contenido original de ABC.es