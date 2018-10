Actualizado 15/10/2018 a las 01:55

Este domingo, «Gran Hermano VIP» asistió a la quinta entrega de «GH VIP: El debate» en esta sexta edición. Una noche en la que la gran atracción fue la presencia en plató de Omar Montes, cuarto aspirante en marcharse del programa de Telecinco. El rapero fue el concursante más votado por la audiencia para salir de «Gran Hermano VIP» y siguió así los pasos de Oriana Marzoli, primera en salir (que se fue por voluntad propia), Isa Pantoja (expareja de Montes) y Aramís Fuster.

Sandra Barneda, presentadora del espacio, salió a plató anunciando que la noche venía cargada de novedades. Para empezar, Omar Montes se sentó en plató junto a Isa Pantoja, su expareja, con la que tiene varias cuentes pendientes. La presentadora quiso empezar la noche azuzando la polémica y preguntándole a ambos si habían hablado estos días. Omar e Isa coincidieron en una discoteca este fin de semana, y él insinuó que Pantoja intentó ligar con su hermano, también presente en el plató de «GH VIP».

Ya a los dos minutos del programa Sandra Barneda le dijo a Omar Montes que estaba «muy enfadada contigo por un tema que tú y yo sabemos», en referencia las acusaciones que pesan sobre él de incitar al abuso sexual. «Contigo esta noche voy a estrenar el "tercer grado" junto a otros colaboradores del programa», le anunció la presentadora.

Miriam Saavedra está convirtiéndose en una de las principales protagonistas de esta edición. La peruana ya ha estado tres veces nominada y no hay día en que no se pelee con alguno de sus compañeros. Estos últimos días no ha dado muestras de estar muy preocupada por su nominación y siguió como si nada su rutina de grescas. Esta semana ha continuado peleándose con Mónica, que a su vez ahora la ha tomado con Suso, con quien ha protagonizado ruidosas discusiones.

Tras la bronca del otro de JJ a los concursantes por su apatía hacia las normas del juego del hotel, este domingo «el Súper» ha decidido tomar cartas en el asunto. Como castigo por no haber superado la prueba, «el Súper» les anunció ue esta semana tendrán que llenar la nevera con un euro por persona y día. La única excepción a este regla es Verdeliss, que al estar embarazada podrá comer todo lo que desee. Todo indica que los habitantes de la casa de Guadalix van a pasar hambre esta semana.

Como había prometido la presentadora, Omar fue el primer aspirante en someterse al tercer grado, en el cual los colaboradores le hicieron preguntas directas y sin pelos en la lengua. «Tú tienes que comprometerte a responder sin irte por peteneras», le advirtió la presentadora. La mayoría de las preguntas giraron en torno al cuadrado amoroso que forman él mismo, Isa Pantoja, Asraf y Techi.

Belén Esteban, antes de formular su pregunto, le advirtió a Omar que no contestase «con esa imagen de machito guay que quieras darte...¿Te arrepientes de haber dejado a Isa Pantoja? Yo creo que sí». Ahí empezó un rato de toma y daca, en el que todos los tertulianos de plató tenían algo que decir. Omar no quiso ser claro en su respuesta y durante varios minutos estuvieron tirándole de la lengua sin resultados.

Durante el interrogatorio Omar tuvo un pequeño roce con Sofía Suescun, ganadora de «GH» y «Supervivientes». Se notaba que a la navarra no le caía muy bien Omar y fue a por él sin contemplaciones. Fue tan clara como acostumbra a ser y le dijo al interrogado que «ahora que estás fuera necesitas volver a recurrir a Isa». A Omar, que tiene un carácter muy orgulloso, le sentaron mal esas palabras y despreció a Suescun respondiéndole «¿Y tú me estás diciendo eso a mí?». Suescun, que no acostumbra a callarse, le dio una respuesta que cerró la boca a Omar: «Sí, yo, ganadora de dos realities, te lo digo a ti». La cuenta oficial de Twitter de «GH VIP» informaba de que ambos habían protagonizado «un encontronazo» durante la publicidad.

Por último, los cuatro nominados de la semana pudieron ver los porcentajes ciegos de las votaciones para hacerse una idea de cómo van las cosas. Asrad, Miriam, Techi y Verdeliss se juntaron en una sala y les mostraron los números: 74%, 16'4%, 6'8% y 2,8%. Parece que la audiencia tiene muy claro quién debe abandonar la casa y este jueves podremos saberlo.