Traición en «Supervivientes»: «Isabel Pantoja es soberbia y altiva»

Actualizado 03/05/2019 a las 10:41

«Supervivientes» ya vive su primera gran guerra y, como no podía ser de otra manera, Isabel Pantoja es una de las protagonistas. Anoche el programa de Telecinco emitió el que, a buen seguro, será uno de los grandes momentos de esta edición al poner a la tonadillera una grabación en la que el dúo artístico formado por Toñi y Encarna Salazar atacaban a la cantante asegurando que era soberbia y altiva. Tras escuchar el audio, la artista no tardó en romper a llorar: «No entiendo por qué hablan así de mi. Desde luego, de mi no escucharán ningún vídeo sobre nadie, que lo tengan claro». «Todo lo que han dicho ahí, para mí ha sido todo alrevés. Yo he venido aquí como concursante de 'Supervivientes'. No he hecho ni más ni menos que nadie».

Las integrantes de Azúcar Moreno no dudaron en defenderse de las acusaciones: «Quiero a Isabel Pantoja, pero aquí estamos concursando y estoy con una superviviente. Si veo a una persona altiva, lo digo», se apresuró a decir Toñi Salazar. «Este vídeo es producto de la pelea con Carlos Lozano. Toñi ha dicho lo que ha sentido, estaba alterada por todo lo que pasó esa noche, es producto de los nervios», afirmó Encarna.

El primer gran conflicto en «Supervivientes» se originó tras una pelea con el presentador Carlos Lozano, quien asegura que sus compañeras de equipo no colaboran en la convivencia. «Lo que haces es pintar la mona todo el día», le reprocha sin embargo Toñi Salazar. «Estáis aquí de vacaciones, esperando a que os den de comer», contestó el presentador. «No me esperaba a este Carlos, me he llevado una gran decepción con esta persona», aseguró Isabel Pantoja sobre su compañero de equipo.

«Lo único que pido es respeto y Carlos Lozano nos ha faltado el respeto a todas», dijo la tonadillera. El enfrentamiento entre el equipo Pirata no ha quedado ahí sino que ha trascendido hacia otros grupos de la isla. Dakota, también concursante de «Supervivientes», se apresuró a criticar a Mónica Hoyos: «no te quiere ni Dios, envidiosa». La joven, además, estuvo a punto de ser expulsada de la zona de entrevistas por su excesiva verborrea, que Jorge Javier Vázquez se vio incapaz de controlar.