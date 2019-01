La traición de Carlos Lozano a Sálvame

Actualizado 04/01/2019 a las 09:35

Desde su paso por el reality GH VIP, en el que quedó finalista, Carlos Lozano no ha dejado de recorrer los platós, en una nueva vida televisiva tras su pasado como exitoso presentador en el medio catódico.

Ha ayudado a esa resurrección mediática su relación amorosa con Miriam Saavedra, y el juego que la peruana, actual ganadora de Gran Hermano VIP, da en programas como Sálvame.

Sus idas y venidas, sus rencillas y reconciliaciones... por no hablar de la tercera en discordia, Mónica Hoyos, a la que la relación entre Lozano y Miriam ha venido como anillo al dedo para impulsar su vida televisiva, ya sea enemistándose con la peruana, destapando trapos sucios o metiendo el dedo en la llaga cuando hay problemas entre el que fuera colaborador de Sálvame y la ganadora de GH VIP.

En este sentido, la visita de Miriam Saavedra a Sálvame era una garantía de éxito: iba a dar juego con total seguridad. La polémica concursante no defraudó a la audiencia, y soltó una bomba que dejó boquiabiertos a los tertulianos del programa de Telecinco.

Si bien es cierto que las sospechas existían, de ahí que Carlota Corredera hiciera la pregunta, no dejó de sorprender la respuesta de Miriam. «¿Carlos habla mal de nosotros?», preguntó la presentadora de Sálvame a la reciente ganadora del reality de la cadena. Y la respuesta fue contundente: «Sí».

«Eso lo ha hecho públicamente aquí él», zanjó Gema López, mientras María Patiño, ofendida, no pudo dejar de mostrar su i ngnación con el que fuera colaborador de Sálvame: «A mí la gente que me cae mal me cae mal aquí y fuera. Carlos Lozano desprecia un negocio del que vive».