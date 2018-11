¿Hay tongo a favor de Fran en «Pasapalabra»?

Actualizado 15/11/2018 a las 11:03

Fran González, la última estrella de «Pasapalabra», se ha convertido en todo un reclamo para los espectadores del concurso de Telecinco gracias a su increíble manejo del rosco final. El biólogo de 28 años se ha metido en el bolsillo a la audiencia gracias a su carisma y su carácter afable, aunque su dominio del diccionario es lo que verdaderamente le está convirtiendo en uno de los concursantes más queridos de la historia del formato.

Esta semana, Christian Gálvez decidió salirse del guión habitual del programa para dirigirse a cierto sector de los espectadores, que a través de las redes sociales han acusado de tongo al presentador de Telecinco. En concreto, son varias las personas que afirman que Gálvez siente favoritismo por ciertos concursantes, algo que Gálvez no dudó en desmentir este miércoles.

La intervención de Gálvez tuvo lugar al término del rosco final, cuando Fran González falló su última respuesta quedándose a las puertas del premio, 1.272.000 euros. Fue entonces cuando Gálvez explicó lo siguiente: «Durante todo el tiempo que llevo haciendo Pasapalabra siempre ha habido momentos en los que en las redes sociales siempre hacían un comentario que me terminaba molestando, ¿no? Sobre si un concursante era favorito para mí. Ahora ya no me afecta. ¿Sabes lo que voy a hacer, Fran? Independientemente de lo que digan cuatro en las redes sociales voy a ir y te voy a dar un abrazo porque has jugado muy bien, tío», afirmó Gálvez sin cortarse.

El idilio de Fran González con «Pasapalabra» comenzó hace un año, cuando vivió su primera tarde en el programa de Gálvez. Sin embargo, su primer periplo por el concurso no le fue todo lo bien que hubiera deseado. En su tercer programa, fue eliminado por otro de los mejores aspirantes de la historia del programa, Antonio Ruiz, que se llevó el bote el pasado diciembre. El regreso del biólogo al formato de Telecinco ha sido todo un triunfo para el joven y también para el programa, digno competidor de «Los lobos» de «Boom», que se emite en las tardes de Antena 3.