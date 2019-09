Actualizado 19/09/2019 a las 11:02

Este miércoles, «Todo es mentira» comenzó de una manera nada habitual, y es que el mensaje que querían transmitir tampoco lo era. Con Risto Mejide sentado sobre la mesa, y escoltado por el resto de colaboradores del programa, comenzó un discurso que no dejó indiferente a los espectadores: «Indignación, hastío, rabia, impotencia. Hoy más que nunca nuestros políticos han hecho lo que mejor saben hacer: decepcionarnos», comenzó diciendo el presentador.

«Este programa no puede hablar en nombre de todos los españoles. Lo que si podemos, y debemos, es denunciar lo que hemos sentido hoy. La gente no está harta de la política, está harta de que le tomen el pelo, de que la engañen, de que le digan que quieren pactar cuando todos sabemos que no es verdad. Lo que buscan es que les demos más votos para no tener que pactar. La gente está harta de que le digan que no quieren sillones cuando todos sabemos que venderían a quien fuese por sentar sus culos en un Consejos de Ministros. La gente está harta», sentenciaba el publicista en «Todo es mentira», para comenzar un discurso que sorprendió, cuanto menos, a todos los que lo presenciaron.

«¿Tiene sentido un partido político que se presente a las elecciones con vocación de cambiar las reglas del juego? ¿Un partido que dure solo una legislatura? ¿Que no busque perpetuarse en el poder? Cuatro años y nos vamos. ¿Tiene sentido un partido político que renuncie a sus sueldos, que los done a una ONG, que no quiera trincar nada y que devuelva hasta las tablets y los móviles que se les regala en el Congreso? Hoy, miércoles 18 de septiembre de 2019, os anuncio el nacimiento de un nuevo partido político. Hoy nace el PNLH —Peor no lo haremos—, un partido que sí tiene una ideología: aprobar todo aquello que no han aprobado los que ya están», anunció Risto Mejide.

De esta forma, el programa «Todo es mentira» comienza una nueva aventura dentro de la política. Esto, que podría parecer una broma, no lo es, y quiere seguir los pasos de otros famosos que consiguieron llegar a la política. Tal y como aseguró, llega con la intención de modificar las reglas del juego de la política, «no es un tema de izquierdas o de derechas. No se trata de jugar a ser políticos, sino de ser árbitros». Por ello, quiso aprovechar para, dándole voz a los colaboradores, anunciar las que serían las primeras medidas de su programa político, aun sin redactar.

«Primero, suspensión de sueldo a todas sus señorías mientras no sean capaces de formar un Gobierno. Segundo, que aquellos que sean condenados por corrupción tengan que devolver todo lo que han robado. Tercero, una efectiva separación de poderes. Que los miembros del CGPJ no sean elegidos a propuesta de los partidos políticos, sino por los propios jueces, y que lo mismo ocurra con la Fiscalía General del Estado. Cuatro, acabar de una vez por todas con los sueldos vitalicios que cobran determinados políticos, como los expresidentes del Gobierno. La política debe arreglar el futuro de la gente, no el futuro de los políticos», anunciaron en «Todo es mentira».

Con este movimiento tan inesperado, el publicista, juez de talentos y presentador, Risto Mejide, se pone a la cabeza de la que parece ser una nueva formación política, que tiene planteado entrar a formar parte del hemiciclo el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, tal y como aseguraron diferentes politólogos consultados por el propio programa, es muy complicado conseguir una gran representación en tan solo 50 días, al tiempo que el espectro político que plantean ocupar sería el ya aprovechado por Unidas Podemos.

Risto sigue los pasos de Voldímir Zelenski

De esta manera, Risto Mejide llega a la carrera política en un gesto que bien podría asemejarse al realizado por el humorista ucraniano Voldímir Zelenski. El actual presidente de Ucrania es actor y humorista, y era el actor principal en una serie llamada «Servidor del pueblo», en la que interpretaba el papel de presidente del país. Durante cuatro años estuvo al frente de la ficción, al tiempo que las encuestas de opinión le colocaban al frente del Ejecutivo hasta seis meses antes de anunciar su candidatura.

El 31 de diciembre anunció oficialmente que su formación, creada por los empleados de su productora, se presentaría a las Elecciones Presidenciales. En cuestión de cuatro meses, Zelensky consiguió ganar en las dos vueltas de las elecciones, convirtiéndose en el actual presidente de Ucrania. ¿Se repetirá el caso por Risto Mejide? Habrá que esperar a la madrugada del 10 de noviembre para saberlo.

A la hora de la publicación de este artículo, en la base de datos del Registro de Partidos Políticos, dependiente del Ministerio del Interior, no figura ni el PNLH ni el Peor no lo haremos.