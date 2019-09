Actualizado 20/09/2019 a las 11:01

«Todo es mentira» continúa en su afán por crear una formación política para presentarse a los próximos comicios del 10 de noviembre. Sin embargo, la tarea que tienen por delante no es nada sencilla, y deben de hacerlo en un tiempo récord. Así lo reconocía el propio Risto Mejide en su programa: «Formar un partido tiene su enjundia. Estamos con abogados y expertos que nos están guiando en el proceso».

A través de la voz de Silvia Brasero, fueron exponiendo los primeros pasos que deben de seguir para poder llegar a tiempo para tener papeletas del PNLH (Peor No Lo Haremos) en los colegios electorales en los próximos comicios. «La fórmula que hemos elegido es la de agrupación de electores. ¿Por qué? Pues porque es la que nos obliga a permanecer solamente cuatro años en las instituciones que, recordemos, es una de nuestras promesas», anunció la reportera de «Todo es mentira».

Para cumplir con el objetivo de desaparecer a los cuatro años, explica, que este método es el ideal, ya que la «agrupación se autodestruye una vez que se realizan las elecciones, que se lleva a cabo la legislatura. Solamente vale para una legislatura, con la excepción de que tuviéramos unas terceras elecciones. En ese caso no tendríamos que volver a hacer todos los pasos, nos valdría con la misma», matizó.

Además, la justificación que han ofrecido para no crear un partido político al uso reside en que «por plazos no llegamos, en cambio esta fórmula sí que nos lo permite». Pero poder presentar una agrupación de electores tampoco es nada sencillo. Para lograrlo, «Todo es mentira» se va a lanzar a la calle para recaudar firmas.

«Nos vamos a presentar por la circunscripción de Madrid. El 24 se convocan oficialmente las elecciones y tenemos 13 días para presentar nuestra formación política. ¿Qué necesitamos hacer? Recoger firmas. Nuestro reto es conseguir el 1% de los electores de nuestra circunscripción, es decir, necesitaríamos unas 50.000 firmas», aseguró Brasero en «Todo es mentira».

Aun así, han querido explicar desde el espacio que todo aun puede cambiar, ya que afirman estar «estudiando otras provincias» en las que presentarse en caso de calcular que no llegarían a la meta de rúbricas. Para la recogida de firmas, han explicado que desplegarán mesas, y tienen hasta el día 24 para decidir en qué circunscripción desean presentarse.

Risto Mejide, de baja por paternidad

El mismo día que Risto Mejide desplegaba todo el armamento para llegar a las Elecciones Generales del mes de noviembre, anunció que comenzaría su periodo de baja por paternidad. De esta forma, confirmaba que conocería el resultado del proceso desde su casa. «Me la cojo porque puedo, porque debo y porque quiero. Soy consciente de que tengo la inmensa suerte de que me pasen las tres cosas, pero creo que la gente que tenemos cierta notoriedad tenemos la obligación moral de hacerlo y estoy encantado. Es algo que no me pienso perder por nada del mundo y ahí estaré», aseguró.

Cuando le tocó dejar el programa, minutos antes del término de «Todo es mentira» porque perdía el vuelo, quiso dejar un par de mensajes a sus compañeros y a la audiencia: «la primera, que cuando nos volvamos a ver mi vida habrá cambiado para siempre. No solo la mía, sino la de mi mujer también. Seré otra persona aunque parezca el mismo. Y dos: que os dejo un encargo muy grande. Lo de montar el partido político tiene que continuar, tenemos que llegar. Tenemos que seguir para adelante, esto no es una broma. Muchísimas gracias a todos y hasta mi vuelta», dijo el presentador justo antes de abandonar el plató.