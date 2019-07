Actualizado 17/07/2019 a las 19:26

Este martes, la controversia llegó al plató de «Todo es mentira» en forma de enfrentamiento entre Marta Flich y Cristina Seguí en la sobremesa de Cuatro. Sucedió al final del programa, cuando el formato que habitualmente conduce Risto Mejide en la segunda cadena de Mediaset dio paso a «Cuatro al día», el espacio que presenta Carme Chaparro.

Con Risto de vacaciones, Flich, su mano derecha, es la encargada de presentar «Todo es mentira», aunque vivió un momento de lo más tenso al final de la emisión de la segunda tarde de la semana. «¿Qué te ha pasado con Cristina Seguí antes?, le preguntó Chaparro, en directo. «¿Quién? ¡No sé quién es!», respondió Flich, con ironía, tratando de rehuir el tema. En ese instante, Seguí entró al trapo y desveló un incidente que habían tenido ambas antes de la emisión del programa. «Cuando me has dicho que si sabía que era yo, me tirabas la puerta a la cara... entonces sí sabías quién era», espetó.

Sin querer meterse en vereda, Flich despidió «Todo es mentira» dejando en el aire un halo de tensión de lo más palpable. Pero este miércoles, el programa quiso recordar lo sucedido y la presentadora se pronunció al respecto de Seguí. «Poco te dije», empezó diciendo. «No salgo de mi asombro y no contesto a semejante contenido ordinario y chabacano. Mi trabajo es ser copresentadora aquí y sustituir a Risto. No tengo más que decir de Cristina Seguí, es insustancial en forma y fondo», siguió diciendo... antes de aludir directamente a Chaparro y lanzarle una pulla. «Lo que no me parece tan bien es lo inédito de que mi compañera Carme Chaparro se haga eco de este tipo de contenido».

Tras ello, no obstante, la presentadora quiso matizar. «Ella rectifica, ve que se ha equivocada y en privado me pide perdón. Carme, disculpas aceptadas. Gracias a la cadena y a Mediaset por confiar en mí y apoyarme», agregó, entre los aplausos del público presente en el plató de «Todo es mentira».

A continuación, Flich desveló que al final del programa volvería a conectar con Chaparro... y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando ambas se vieron las caras, la conductora de «Cuatro al día» pidió perdón públicamente a su compañera. «He visto el programa y la que se ha liado con el tema del baño. Ya hemos hablado y siento ese malentendido. Un beso enorme», le dijo a Flich, dando así a entender que el enfentamiento entre la televisiva y Seguí se había producido en uno de los baños de Mediaset. La presentadora de «Todo es mentira» aceptó las disculpas de buen grado. «Otro beso para ti», sentenció, para cerrar el programa.