Actualizado 10/07/2019 a las 20:31

El desfile del Orgullo LGTBI+ que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid fue uno de los más multitudinarios que se vivieron en España. Decenas de miles de personas se echaron a la calle para disfrutar de la celebración y de la pasarela de carrozas que transitaron por la capital.

Una de ellas fue la de la plataforma Newtral, de la que formó parte el presentador de La Sexta Antonio García Ferreras junto a su mujer, la periodista Ana Pastor, y otras personalidades como el actor Ricardo Gómez. Horas más tarde, «La Sexta Noche» emitió varias imágenes de la carroza, en las que se veía a Ferreras bailando y que fueron muy comentadas en redes sociales.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo del presentador fue motivo de debate en «Todo es mentira», el programa que presenta Risto Mejide en las tardes de Cuatro. «Tengo un vídeo... pero no sé si lo quiero presentar. España, lo que vamos a ver ahora... prácticamente va a sustituir en mis pesadillas a la imagen del “filete” que se dieron Carmena y Errejón. Me está viniendo un “flow” sabrosón...», comentó el tertuliano Miguel Lago, antes de dar paso al vídeo.

En ese instante, Risto se echó a reír. «Espera, espera... que Carmen lo acaba de calificar. ¿Qué has dicho?», le preguntó a Carmen Lomana, colaboradora del formato. La empresaria no se cortó la lengua. «No, que parece un chimpancé», espetó. «Es el eslabon entre...», siguió diciendo, aunque los colaboradores no la dejaron terminar su frase. «¡No, no! Igual está bailando “trap”, que es así como más lento y tiene otro “flow”», dijo el presentador.

«Yo creo que le echaron un hielo por la boca y se lo está quitando...», comentó su colaboradora Elsa Ruiz. Aunque Lomana siguió a lo suyo. «Bueno, pero yo no le quiero como pareja de baile. Porque va como “slowing”...», enfatizó en «Todo es mentira». «Es que se baila así ahora, Carmen», agregó por su parte Antonio Castelo.