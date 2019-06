Actualizado 19/06/2019 a las 10:07

La confección de las nuevas alcaldías por el territorio español están propiciando que todos los espacios de debate político cuenten con sus nuevos protagonistas para hacerles diversas entrevistas. Uno de los últimos en aceptar la invitación de la televisión fue GonzaloPérez Jácome, líder de Democracia Orensana, que se ha convertido en el nuevo alcalde de la ciudad. Sin embargo, a pesar de las ganas que deben de tener para que el resto de España le conociera,la última entrevista que ha concedido no salió como esperaba.

El programa presentado por Risto Mejide, «Todo es mentira», acudió hasta Orense para poder entrevistas a su nuevo regidor. A pesar de que llegó un par de segundos tarde a la conexión en directo, Pérez Jácome se mostró dispuesto a hablar sobre todos los temas por los que está siendo noticia. Uno de los últimos es que, con tan solo un día siendo el alcalde de Orense, ya posee una multa por aparcar indebidamente su coche.

Tras estacionar frente al Consejo Municipal, la policía le interpuso una multa por no tener los permisos para poder dejar ahí su coche, algo que, según el alcalde, es mentira. Aseguró que poseía el permiso pertinente que le autorizaba a aparcar en el lugar, pero que las autoridades le interpusieron igualmente la sanción, aseguró en «Todo es mentira».

De hecho, quiso aprovechar la entrevista para anunciar que tenía pensado acabar con la «mafia policial» que campa a sus anchas en la ciudad que rige, señalando a las autoridades de enchufar a amigos y familiares en el cuerpo y de la existencia de una trama para que los policías cobren horas extras «mientras están en sus casas».

Pero lo más bronco fue el encontronazo con el que se puso punto y final a la entrevista. Mientras Pérez Jácome intentaba explicar el por qué del pacto entre su formación y el Partido Popular, decía que era conocedor de la incongruencia que suponía después de los duros ataques que había proferido hacia la formación azul durante la campaña electoral. Sin embargo, llegado el momento, Risto Mejide le interrumpió y saltó todo por los aires.

«Perdona, si no me dejas argumentar no hablo», le espetó el líder de Democracia Orensana, algo que el presentador no estaba por la labor de soportar. «Disculpe, el programa lo estoy presentando yo, no usted». Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del alcalde de Orense, que decidió poner punto y final a la entrevista con Risto Mejide. Se despidió con un escueto «pues no pasa nada. Chao» y acto seguido empezó a retirarse el micrófono y el retorno del sonido del plató.