El tierno reencuentro de un aspirante que emocionó hasta al jurado de «MasterChef»

Actualizado 25/06/2018 a las 23:30

«MasterChef» se acerca ya en su recta final, y por eso el jurado del talent culinario ha preparado un programa especial plagado de emociones. En él, los aspirantes que aún se encuentran en las cocinas del programa recibieron la visita de sus familiares. Lo que no sabían es que con ellos tendrían que enfrentarse a la primera prueba: preparar esposados un plato de Martín Berasategui en 75 minutos.

«¡Pero que guapo estás!», gritó la terremoto del programa, Marta. «Hombre, por fin conocimos al santo Luis», le dijo Jordi Cruz a la pareja de la aspirante. Sin embargo, el reencuentro que emocionó a todos los presentes fue el de Sofía con su padre. «Ha sido una gozada veros trabajar juntos y has permitido que ella llevara la voz cantante. No has dejado que te dominara el cocinero que llevas dentro», le dijo Cruz al padre de la aspirante, quien no estaba muy convencido de que Sofía en su decisión de entrar al programa. «Ya es una grande», espetó Berasategui, mientras Marta y Sofía rompían a llorar.

En la prueba exterior, las cocinas viajan en el tiempo hasta la Edad Media. En el antiguo Reino de Navarra, en la villa de Olite, se encuentra uno de los palacios más lujosos de toda Europa, donde tiene lugar la vuelta de la reina Leonor a Navarra. El rey Carlos III pedirá a los aspirantes que se encarguen del banquete, reinventando los platos favoritos de su esposa, que degustan 30 comensales muy especiales de la corte. Por primera vez en la historia del talent culinario, los equipos están liderados por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, incluso ellos se encargan de distribuir a los aspirantes.

En la prueba de eliminación, el jurado propone a los delantales negros jugar al póker «MasterChef». Todos cuentan con 10 ingredientes y pueden cambiar hasta cinco ingredientes. Por cada descarte, reciben una minicaja que esconde otros productos secretos. Con todos tienen que elaborar un plato libre de alta cocina en 75 minutos, en el que deben demostrar su destreza usando gelificantes y texturizantes, y probando técnicas de vanguardia. El chef Mario Sandoval (dos estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía) les aconseja y participa en este reto.