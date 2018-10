Actualizado 17/10/2018 a las 01:28

Presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco emitió este martes una nueva edición de «Gran Hermano VIP: Límite 48 horas», en el que se repasa lo que ha sucedido en la casa de Guadalix de la Sierra. El plato fuerte de la noche son los contra alegatos, en los cuales dos de los cuatro nominados pueden salvarse de cara al jueves, día de la expulsión. Antes de dar su discurso solicitando piedad a la audiencia, los nominados pueden ver desde el salón de la casa los

porcentajes ciegos de votos.

Los nominados de esta semana son Techi, Asraf, Miriam y Verdeliss, todos ellos nominados la semana pasada a excepción de la primera. Tras defenderse ante los espectadores, JJ anunció los nombres de los dos nominados que menos votos habían recibido y que, por tanto, se librarán de abandonar Guadalix esta semana. La primera en salvarse fue Verdeliss, que al conocer la noticia reconoció que «llevo una racha de buenas noticias que me está subiendo mucho el ánimo...Esto es el "boom" de todo lo bueno que podía pasar». Acto seguido se libró Asraf, por lo que serán Miriam y Techi las que lucharán por quedarse en la casa este jueves.

Al margen de las nominaciones la noche venía cargada de sorpresas y novedades. Nada más comenzar, JJ anunció que por primera vez se descubriría en «GH VIP» el resultado de una ecografía en directo. Verdeliss, la concursante embarazada de la casa de Guadalix de la Sierra, se sometió a una prueba en la que se vería si espera un niño o una niña. Su marido estaba en plató, muy ilusionado con su futuro hijo, y aprovechó para lanzar pullas a las compañeras de su mujer en la casa: «Si el bebé es niña no se llamará ni Mónica, ni Techi ni Makoke». Verdeliss está esperando a su séptimo hijo, y ante las cámaras de Telecinco pudimos descubrir que se trataba de una niña.

Otro de los culebrones de la semana es la ruptura entre Aurah y Suso, que hasta hace nada vivían un romántico idilio en la casa de «GH VIP». No obstante, la convivencia empezó a hacerse pesada entre ellos dos y Aurah comenzó a sentir celos al ver que Suso tonteaba con Mónica Hoyos. «Niñato infantil, malcriado, creído, egocéntrico, poca cosa...¡Vas a una por día!», chillaba Aurah fuera de sí. A su vez, a Suso le molestó que Aurah empezase a insinuarse a Asraf, lo que acacó por echarlo todo a perder. Ante las cámaras, decidieron poner fin a su relación.

Ya al principio de la noche JJ anunció que «tenemos una bomba, cuando me han dicho en la reunión lo que teníamos me he puesto cachondo y todo: tenemos en exclusiva mundial la conversación en la que Isa le cuenta a Techi lo que sucedió debajo de la manta con Asraf...Y una de las dos miente». Cada cierto tiempo, el presentador recordaba la exclusiva que tenían pero no abordaron el tema hasta casi la una de la madrugada.

Antes de que se emitiese el vídeo Isa Pantoja y Omar Montes protagonizaron una ruidosa discusión en plató. El segundo estaba especialmente afectado y nervioso, ya que estaba ansioso por saber si realmente su pareja le había sido infiel con su amigo. En esa conversación entre Techi e Isa, que también tuvo lugar bajo una manta, Pantoja hija decía que no había pasado nada con Asraf, que es lo que mantiene desde el principio. Abrumado por la evidencia, Omar se disculpó ante Isa por haberla acusado de infidelidad.

Tras el fracaso de los concursantes en la prueba del «Gran Hotel Guadalix», la dirección del programa les ha impuesto una semana con las reservas al mínimo: deben llenar la nevera con un euro por persona y día. Esta semana la prueba se llama «Amor y pasión», y en ella los concursantes deberán crear su propia telenovela. El director de cásting es el propio JJ, y durante los ensayos salieron a flote muchas emociones soterradas entre los actores.