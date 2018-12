Actualizado 17/12/2018 a las 22:58

Este lunes se emitió en Telecinco el último programa de «GH VIP» antes de la final, que tendrá lugar este mismo jueves. Lara Álvarez presentó esta última entrega del reality, en la que se pudo cómo están pasando sus últimos días en Guadalix Koala, Miriam y Suso, los tres finalistas de esta sexta edición. Buena parte del programa estuvo copado por el juego del amigo invisible, en el que los concursantes tuvieron que intercambiarse regalos encontrados en la casa.

Al poco de empezar fuimos informados de que Koala y Miriam, amigos íntimos desde que entraron en el programa, han acordado una tregua tras las discusiones que mantuvieron esta última semana. «En un reality cada uno mira por sus intereses, eso es así», se justificó Koala.

Por lo demás, todo el mundo parece tener asumido que Miriam será la ganadora del reality. En el programa de este lunes «GH VIP» emitió el vídeo de una conversación entre Suso y Koala en la que se daban prácticamente por vencidos. «Tú y yo sabemos que la ganadora está clara, solo nos queda darle la enhorabuena a Miriam», le dijo Suso al cantante, «qué importa ya quedar segundos o terceros. Yo hubiese preferido quedar cuarto que tercero y poder irme a mi casa para ver cómo está mi familia. Y es que me siento flojo estos días, ya echo de menos a mi familia».

Koala intentó subirle el ánimo y presumió diciendo que está en el mejor momento desde que llegó a «GH VIP»: «Yo si me dicen de quedarme un mes más, me quedo a pasar aquí las navidades y después de Reyes nos vamos». Suso, por su parte, aseguró estar muy orgulloso de su paso por el programa: «Esta casa me ha cambiado la vida. Antes no tenía ni veinte euros para echar gasolina y mírame ahora». A tres días de la final, los concursantes dan todo el pescado por vendido y se sientan a esperar que llegue el momento de que Miriam se lleve la medalla de oro.