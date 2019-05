Actualizado 22/05/2019 a las 00:43

En el «Supervivientes: Tierra de Nadie» de este martes uno de los cuatro nominados de la semana se salvaría de ser expulsado el jueves. La expulsada de la última gala resultó ser Aneth y los cuatro concursantes que salieron nominados fueron Carlos, Chelo, Isabel y Albert.

La primera parte del programa, presentado por Carlos Sobera, comenzó en Telecinco para pasar a Cuatro a las once de la noche. Nada más arrancar, el presentador anunció que la semana estaba teniendo muchos altibajos para los aspirantes. También se dirigió a Chabelito para pedirle que hiciese de vidente y adivinase quién de los cuatro nominados se iba a salvar. «Creo que será Chelo», aventuró la tertuliana, «además, sería un apoyo muy fuerte para mi madre».

Luego Sobera pasó a hablar del que fue uno de los temas estrella de la noche: la ruptura del romance que mantenían Violeta y Fabio. Ha sido el gran drama de la semana en la isla, e Isabel Pantoja ha hecho aprovechó para ejercer de consulturo sentimental para Violeta. «Si tantos problemas tenía con su ex que me lo hubiese dicho. Yo he dejado a mi novio delante de toda España por él», se quejaba ella, que también tenía sus consejos para Pantoja y su amago de abandonar «Supervivientes»: «Si vas a estar aquí amargada, mejor no estés».

Un poco más adelante pudimos ver imágenes de la áspera discusión que mantuvieron los hasta hace nada tortolitos. Ella se enfadó mucho cuando vio que sus compañeros de la playa pirata le devolvieron la chaqueta mojada. Histérica, se puso a exigir sus raciones de comida y champú para vengar la afrenta. A Fabio le parecía que su actitud era «como de quinceañera caprichosa. Cuando se pone así es imposible tratar con ella».

«Son malas personas y malos compañeros», dijo Violeta sobre Fabio y Omar, «se han reído en mi cara, se van a cagar». «No me quiero acercar porque si me acerco, peleo», intentó tranquilizarse el argentino, «nos trata como si fuésemos ladrones que no le quieren dar de comer. Esta chavala está loca. Como le gusta un vídeo, está haciendo un papelón increíble». A la concursante le sentó fatal ese calificativo: «¡No me llames loca! ¡Yo no te he faltado el respeto!». El reality de Telecinco quiso someter esta discusión al escrutinio de la audiencia, y lanzó una pregunta para que los espectadores votasen si la ruptura de Fabio y Violeta sería definitiva.

Los concursantes compitieron en una prueba de recompensa para ganarse un desayuno y los dos ganadores fueron Carlos Lozano y Mónica Hoyos, que pese a tener un dedo roto se esforzó al máximo en el reto. Pasadas las doce de la noche Lara Álvarez leyó el veredicto de la audiencia, que decidió salvar a Isabel Pantoja de la nominación.