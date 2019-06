Actualizado 18/06/2019 a las 20:53

Dakota se ha caracterizado por ser una persona que no tiene filtros y, si piensa algo, lo cuenta sin ningún tipo de problemas. A lo largo de su participación en «Supervivientes» ha desvelado los posibles tratos a favor que la organización estaría teniendo con algunos de los concursantes, algo que a ella no le ha hecho ninguna gracia, y posiblemente tampoco a ninguno de sus compañeros de supervivencia.

Una de las grandes dificultades a las que se está enfrentando Dakota en «Supervivientes» es, junto a la hambruna y la falta de utensilios básicos, la añoranza. A pesar de la habitual faceta que se hizo pública de Dakota, la alicantina echa mucho de menos a sus familiares, y en especial a sus padres. Con ellos ha vivido algunos de los momentos más complicados de su vida, y ahora se encuentra enfrentándose sola a las penurias.

A pesar de que el programa facilita el contacto, puntual y controlado, de los familiares con los concursantes, Dakota ha visto irregularidades en el sistema que estaba siendo utilizado, algo que provocó, incluso, una dura reprimenda en forma de respuesta. Durante las primeras semanas de concurso, Isabel Pantoja tuvo la oportunidad de poder hablar con sus familiares en más de una ocasión, y en concreto con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita.

Ante esta situación, Dakota denunció que no era justo que la tonadillera recibiera el apoyo casi semanal de sus familiares, mientras que el resto de concursantes se encontraban en un completo aislamiento de sus seres queridos. «No me parece bien que aquí una persona pueda hablar con el exterior y los demás no», aseguró Dakota desde la zona de nominaciones a Jorge Javier Vázquez, que le respondió de una forma muy desmesurada.

«Tu también ibas a hablar con tu padre, pero ahora por lista no hablarás con él. Esos comentarios y esas tonterías no benefician al concurso», contestó el presentador desde plató, a lo que la superviviente añadió diciendo que ella tan solo decía lo que no ve. «Digo lo que piensa todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo».

«Hay cosas que no me gustan y esta es una de ellas. Es poner al programa en una situación que no le beneficia y creo que los concursantes no tenéis que hacerlo. Esto es una forma de hacer televisión y entretener. Evidentemente, el público te va a dar la razón, pero esto es "Supervivientes" y el programa ha decidido que Isabel Pantoja hable con su hijo. Uno, cuando concursa, acepta las reglas. Lo que tienes que hacer es dejar de quejarte, sobrevivir y pescar y los demás haremos nuestro trabajo», le respondía un duro Jorge Javier Vázquez, al tiempo que la conflictiva alicantina, en su habitual tono bronco, amenazaba con abandonar el programa.

Pero lo peor estaba por llegar. Jorge Javier Vázquez, cansado de la actitud de la concursante, le espetó un «con los pollos que le montabas a tu padre en "Hermano mayor" y ahora quieres hablar con él». Esta respuesta no quedó sin réplica por parte de Dakota, que notablemente hundida, sacó fuerzas para contestar: «¿Perdona? No te pases. Eso es algo de mi vida que ya pasó. Todas las personas tienen derecho a cambiar». Esta contestación recibió el aplauso del público en plató.

Visitas extensas

Pero esta no ha sido la única verdad incómoda que ha visto la organización de «Supervivientes» salir de la boca de Dakota. En las últimas horas Dakota ha vuelto a acusar a la organización de favoritismos hacia algunos concursantes. De nuevo, Isabel Pantoja se ha puesto en su disparadero, pero en compañía de Omar Montes.

Todo comenzó cuando Dakota tuvo la oportunidad de tener un encuentro con su padre en «Supervivientes». Su progenitor voló hasta Honduras para poder abrazar a su hija. La cita entre ambos duró unos escasos 20 minutos, un tiempo que se le hizo muy escaso a Dakota. Sin embargo, el pasado jueces, la hija de Isabel Pantoja, Chabelita, y la madre de Omar Montes hicieron el mismo viaje para encontrarse con sus familiares. La diferencia residió en que, para dicho encuentro, disfrutaron los concursantes de una velada completa de compañía, incluyendo una cena de la que no disfrutaron el resto de habitantes de Cayos Cochinos.

Esto enfureció a Dakota, que denunció sentirse menos valorada que otros supervivientes. «¿Por qué Isabel Pantoja y Omar Montes pueden estar una noche entera con sus familiares y yo estuve 20 minutos solo con mi padre? ¿Qué son, más que yo? Mi padre hizo el mismo camino que ellos», dijo enfadada Dakota a Jordi González. El presentador de «Supervivientes: Conexión Honduras» se quedó sin palabras y sin poder contestar ante esta afirmación. «Desde luego que nadie es más que nadie», dijo escuetamente González, terminando reconociendo que «la razón exacta yo no te la puedo decir».

¿Comida a escondidas?

Dakota también había afirmado en más de una ocasión que algunos de los concursantes podrían estar aprovechando sus salidas de la isla —amagos de abandono, por prescripción médica— para comer más que el resto de compañeros, una ventaja en fuerzas que les permitiría aguantar más, especialmente ahora que cada vez queda menos para el final del programa.

Todo esto comenzó cuando Violeta fue evacuada del concurso por prescripción médica. De hecho, su situación de salud era tan compleja que todavía no se ha podido reincorporar a la convivencia. Poco después de la forzosa salida de la extronista, Dakota discutió con Fabio por el trato de favor que podría estar recibiendo en el servicio médico del programa.

Sobre la atención que estaba recibiendo su enemiga, Dakota dijo que «no me parece bien. Y comiendo... ¿A quién le dijo Violeta que comieron pollo asado? Recuerdo que cuando se fue Isabel con las Azúcar Moreno para abandonar, dijo Violeta que habían comido». Ante esto, la tonadillera intentó ofrecer su versión, desmintiendo las acusaciones de Dakota. «No dan nada. No tengo por qué decir lo contrario, porque sería mentira», aseveró.

Ante estas acusaciones, la organización quiso mandar un comunicado explicando lo que sucede cuando un concursante abandona la isla pero sigue siendo, al menos de momento, superviviente: «Habéis dicho en varias ocasiones que el programa y la organización ha dado de comer a algunos concursantes. En este sentido la organización os quiere decir se le da una ración de comida similar a las que tenéis en playa. Os pedimos que no sigáis insistiendo en acusaciones inciertas», recitó Jordi González en nombre del programa.