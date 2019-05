Actualizado 19/05/2019 a las 23:46

Un domingo más se emitió en Telecinco «Conexión Honduras», el debate de «Supervivientes» presentado por Jordi González. En el progrma se repasaron los acontecimientos que han tenido lugar en la isla desde el jueves, cuando Aneth se convirtió en la segunda expulsada del reality. Los nominados de la semana resultaron ser Carlos Lozano, Chelo, Isabel y Alber.

González arrancó la noche anunciando que Isabel Pantoja «no se siente con fuerzas y quiere abandonar la isla». A la tonadillera le tentaba seguir los pasos de sus amigas Azúcar Moreno, que hace unos días decidieron dejar el program y cogerse un vuelo de vuelta a España. El presentador contó que la concursante está pasando «un momento crítico» y que se le agota «la fueza física y mental». Pantoja ha pasado estos últimos días desanimada, pues su estancia en Honduras se le está haciendo muy cuesta arriba.

En un vídeo vimos a Pantoja hablando con Colate, uno de sus grandes apoyos en el programa: «Me siento rara. Si se tiene que ir alguien, que sea yo». Acto seguido González conectó con la superviviente, que estaba firmemente decidida a marcharse de «Supervivientes». «Mi tiempo aquí ha terminado. Deseo volver a mi casa porque se me está haciendo muy difícil», explicaba la supervivientes, «lo siento mucho por la audiencia y por mi familia, pero no puedo estar más tiempo aquí».

Entonces el presentador se lanzó a persuadir a Pantoja para evitar que «Supervivientes» pierda a la gran estrella del reality esta temporada. Empezó alagando a la concursante y haciéndole ver lo mucho que la quería el público: «Esta semana, que estás nominada, hemos recibido muchísimos votos. Debes saber que la gente está encantada con tu concurso. Además, estás ganando seguidores en medio planeta, porque "Supervivientes" se está viendo también en América Latina. Me sabría muy mal que te fueses ahora, más aun cuando estás nominada y podrías ser expulsada el jueves. Solo tienes que aguantar cuatro días más».

En un principio Pantoja no quería dar su brazo a torcer: «Pues ojalá me echen a mí. Querría quedarme estos cuatro días, pero humana y físicamente no puedo. No estoy bien. No quiero que mi familia se preocupe, pero tengo que irme a casa». La concursante aseguró que sufría fuertes dolores en las rodillas y el presentador la tranquilizó recordándole que los médicos habían dicho que no le pasaba nada grave.

González siguió suplicándole que aguantase hasta el jueves. «Prefiero que se salve alguien que merezca estar aquí», insistió Oantoja, «esto me ha superado. Lo siento». El presentador siguió erre que erre: «Si te quedas estos cuatro días te deberé un favor». Pantoja se puso a llorar y, tras unos segundos de silencio, aceptó la oferta de Jordi González. «¡Grande!», dijo el presentador entre los aplausos del público, «estyo muy aliviado y te debo un favor. De corazón, gracias». Al cabo de un rato, Isa Pantoja llegó a plató para comentar la decisión de su madre: «Me alegro un montón. Se merece aguantar, y cuando la gente la salve seguro que se viene arriba».