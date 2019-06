Actualizado 24/06/2019 a las 11:32

Entró en Supervivientes 2019 ilusionada pero, poco a poco, las fuerzas de Chelo García Cortés van mermando en Honduras. La periodista asumió su participación en el concurso como un reto personal y también como la mejor forma de afrontar sus deudas, motivos de sobra para permanecer en la palapa batallando contra la soledad y las condiciones climatológicas adversas. La situación del resto de supervivientes no es mucho más favorable. Isabel Pantoja ya confesó hace pocos días que la isla de Honduras le recuerda a la prisión y que el día a día es duro y difícil de sobrellevar. La tonadillera, sin embargo, recibió la semana pasada la visita de su hija, quien le dio motivos de sobra para seguir luchando por un puesto en la final.

De entre todos los concursantes que permanecen a día de hoy en Supervivientes, Chelo García Cortés es una de las pocas que no ha recibido visitas del exterior. Dakota, Omar Montes, Violeta y Fabio, entre otros, han podido abrazar a sus progenitores y la periodista, sabedora de estos encuentros, espera como agua de mayo que Marta, su pareja, acuda a Honduras para proporcionarle la alegría que necesita.

La pareja de Chelo García Cortés, sin embargo, no ha aparecido todavía por la mediática isla, ni tampoco se le espera. Anoche, tras las reiteradas quejas de la comunicadora reclamando recibir un trato similar al de sus compañeros y que Telecinco llevara a Marta a Honduras, Jordi González desveló los motivos por los cuales Chelo no vivirá en la isla el esperado encuentro. «Tengo que deciros que a todos los concursantes los tratamos por igual y con todos estamos gestionando la posibilidad de recibir una visita, antes o después. El programa ha ofrecido a Marta viajar a Honduras y ella considera que, aunque las condiciones se hayan mejorado, no son las necesarias o suficientes acorde a sus necesidades. ¿Me das una lista de otras dos o tres personas para que vayan de visita?».

Visiblemente desilusionada, Chelo admitió ante Jordi González que no quería que nadie más acudiera a la isla de visita. «Con saber que Marta está bien, no necesito más». A tenor de las palabras del conductor del programa, parece que Telecinco ha ofrecido a Marta Roca en reiteradas ocasiones que visite a Chelo en Supervivientes, pero la pareja de la periodista no se encuentra cómoda con las condiciones ofrecidas.

Esta última noticia amenaza con minar, todavía más, las fuerzas de Chelo García Cortés quien, si bien prometió luchar hasta la saciedad por llegar a la final del programa, no parece que tenga a la audiencia de su lado. El jueves pasado, sin ir más lejos, el público tuvo la oportunidad de salvar a un concursante expulsado (Mahi, Mónica o Chelo) y llevarle de vuelta con sus compañeros. La agraciada fue Mónica Hoyos quien, tras pasar alrededor de 30 minutos expulsada, disfruta ahora de una nueva oportunidad para hacerse con la victoria en Supervivientes.