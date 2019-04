Actualizado 24/04/2019 a las 11:33

«Supervivientes» no ha comenzado aún y ya está dando mucho de qué hablar. Los concursantes han tenido que dejar todo atado antes de llegar a la isla. Desde decidir quién les regarán las plantas hasta quién será el encargado de defenderlos en plató. Isabel Pantoja lo tiene claro: quiere que su hijo Kiko esté en cada gala para poner en valor la actuación de la cantante.

Esta decisión no ha sentado del todo bien a la otra hija de Isabel Pantoja. «Mi madre dejó claras sus prioridades», espetó Chabelita en «El programa de Ana Rosa». Pero eso no significa que veamos a la ex gran hermana en los platós de «Supervivientes». Otra de los concursantes del reality es su mejor amiga, Aneth, y será ella quien la defenderá en cada gala. «Bueno, y el día que mi hermano no pueda pues ya defenderé a las dos si hace falta», apuntó.

Isabel Pantoja ya ha hecho el primer llamamiento a sus seguidores. La tonadillera ha aprovechado las horas previas a su salto al agua –que podremos verlo el próximo jueves a partir de las 22.00– para despedirse de sus seres queridos y para pedir apoyo a sus fans en esta aventura que «tanto ha deseado desde hace muchísimo tiempo» a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. «Espero no defraudaros, intentaré hacerlo lo mejor posible. Todo para mi es nuevo. Pido de corazón que me apoyéis, que penséis que es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar».

La cantante ha reconocido estar «nerviosa y emocionada», especialmente al mencionar a su madre, hijos y nietos: «Quiero que estén bien que son mi felicidad. Yo intentaré estar bien, dentro de mis posibilidades lo haré lo mejor que pueda. Que os quiero, os amo, no olvidaros de mi, que pronto volveré si Dios quiere. Que me deseis lo mejor y buen viaje y que estemos todos los compañeros bien y felices».