El Predictor no se tiñó de rosa en «Supervivientes» La audiencia se enteró al mismo tiempo que Hugo de que Ivana no está embarazada Avilés, expulsado. Jorge, Hugo, Yiya y Elena, nominados

Cayó, para siempre el muro de los Cayos Cochinos. Se acabaron los grupos en la isla. Ayer jueves fue el día de la reunificación. Los ocho que quedan sobrevivirán juntos en Cayo Paloma.

Las condiciones, ya extremas de por sí, se harán aún más duras en las semanas que restan, que no se sabe cuántas son, aunque se puede sospechar. Y será exigente porque dispondrán de unos útiles muy limitados: una sartén, dos vasos, unas gafas de buceo, un machete y una lona. Este material lo recopiló el presunto periodista Avilés el pasado domingo en «Conexión Honduras». La organización le pidió que lo reuniese para unos hipotéticos concursantes del futuro. Unos pensaban que era para unos participantes de la siguiente edición de «Supervivientes». Otros, que la organización desembarcaría en la isla a más concursantes, lo que no resultaría nada descabellado, puesto que Telecinco querrá alargar el chicle –su joya de la corona– lo máximo que pueda. Lo de los concursantes del futuro era una media verdad: eran ellos mismos, pero cuatro días después. En todo caso, Dios aprieta pero no ahoga. Dada la escasez de útiles recopilados, la organización ha enterrado un kit de pesca completo en algún lugar de la playa. Eso sí: no ha avisado a los concursantes de que hay un tesoro bajo la arena.

Más allá del asunto alimenticio, el morbo de la reunificación es el reencuentro entre la modelo extremeña Yiya «Busca Bulla» y Rocío «Florero», que es como apoda la modelo extremeña a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Ayer no saltaron chispas. Pero saltarán.

Radio Macuto se apaga

Yiya es seguramente la persona más inteligente que queda en la isla. Incluso se podría decir que es la más inteligente de todos los participantes que ha habido en esta edición. Es muy ingeniosa poniendo motes. El de Rocío «Florero» fue muy celebrado por la audiencia, pues es cierto que en sus primeras semanas en los Cayos Cochinos la nieta de Rocío Jurado apenas se dejaba ver. A Avilés, la modelo extremeña lo apoda «Radio Macuto». Porque no se calla. Ni bajo el agua. Y eso es literal. Es más bien una radio de bulos, de esas que el Gobierno amenaza con cerrar. Porque lo que no sabe, Avilés se lo inventa. O eso dicen. De hecho hay quien lo apoda «Antoñita la Fantástica».

Avilés, tras su expulsión

El caso es que Radio Macuto se apagó ayer en la isla. En la rampa de salida estaban el presunto periodista José Antonio Avilés, el ex tronista Albert Barranco y el hercúleo guardia civil Jorge. La audiencia decidió expulsar al primero. «He fracasado. Me he levantado. He pedido perdón. Hay gente que me llevo para el resto de los restos», analizó una vez que se supo fuera. Barranco, Rocío, Ivana y Ana María Aldón se levantaron para abrazarlo durante su discurso de despedida. Los dos primeros fueron sus dos mejores amigos en la isla, pero después se desentendieron de Avilés. Por pesado, por cotilla.

JJ le lanzó desde Madrid un curioso piropo: «Eres el tipo de persona que, si aparece en mi vida, la jodes. Pero yo te querría tener en todos los programas que voy a hacer el resto de mi vida». También le dio un consejo: «Abrete el Grindr en Honduras». Y es que, dada la situación mundial, puede tardar bastantes días en regresar a España, que además aún podría estar confinada por entonces.

Las explicaciones de Hugo no convencen

«No entiendo nada de lo que ha pasado con Hugo. Y me está matando. Me encantaría que me diese una explicación», rogó una Ivana que se pasó buena parte de la noche llorando Lo dijo mientras lo tenía sentado a su lado, pues la organización los reunió bajo las palmeras para ser entrevistados por Jorge Javier.

Hugo pasó del cielo al suelo en unos minutos. Su tristísima conversación con Ivana (pocas cosas hay más tristes en el mundo que una charla entre dos ex realizando la autopsia de una relación) se produjo inmediatamente después de su victoria en la prueba de recompensa, que dio pie a la prueba más «cochina» que se recuerda en esta edición de «Supervivientes».

«Cuando hablé con ella para decirle lo que le dije, fui bastante claro. Hay ciertas cosas que no me gustaron. Me sentí solo», replicó el uruguayo. Se refería a que se sintió así cuando él se enfrentó con Elena. Por cierto, el uruguayo y su ex suegra han enterrado el hacha de guerra. «Empezamos de cero. Perdóname si te he hecho daño», le dijo la madre de Adara después de que el corazón de ambos se ablandase tras ver una foto del bebé que idolatran, hijo de Hugo y nieta de Elena. La organización mostró la imagen al uruguayo porque estaba muy angustiado porque que el rostro del bebé se le había borrado de su mente. Lo mismo le pasa a Ana María Aldón, que aprovechó la ocasión para pedir que le mostrasen una foto similar: «Llevo desde la tercera semana que veo la cara de mi hijo pixelada», enfatizó.

Volviendo al drama de «Hugana», la principal damnificada no acaba de creer las explicaciones de su amado (confesó que sigue enamorada de él). «En dos días se te fue todo el amor. Una persona enamorada no te deja por un bocadillo, ni por perder una prueba», le reprochó Ivana, que cree clave para el fin de la relación el hecho de que lo superase en una prueba de recompensa. El propio Hugo acabó admitiendo que estaba «jodido» el día del duelo, y que él, si se invirtiesen los papeles – es decir de ver a Ivana tan mal como él estaba– le habría dejado ganar.

Si había alguna posibilidad de reconciliación, la argentina las enterró todas en la primera prueba de recompensa tras la reunificación, la que decidía el líder. Los enfrentó a las dos, e Ivana impuso su juventud y su fuerza. Hugo la felicitó, pero sin mucho entusiasmo. Por cierto, es la cuarta vez que la argentina obtiene esa medalla.

Justo ahora que la pareja se ha roto, la gran duda era –parafraseando a Sergio Dalma– ¿el Predictor se tiñe de rosa?. «Este mes no me vino, Jorge, y ya se pasó el mes», confesó Ivana al presentador. Lo que no le vino fue el período. «No ha pasado nada como para...», apuntó Hugo. Jorge Javier también la quiso tranquilizar: «Le pasa a muchísimas concursantes en la isla, debido a los bruscos cambios de alimentación». De hecho, Ana María Aldón ha sufrido un retraso aún mayor en esta edición.

Para salir de dudas, Ivana pidió por la mañana a la organización que le hiciesen un test de embarazo. Y se le concedió el deseo. Por momentos, la audiencia pensó que todos viviríamos junto a la argentina ese «momento Predictor». De eso, y de más, es capaz Telecinco. Así que suponemos que fue Ivana la que, por pudor, dijo no. Se marchó fuera de cámara. Al rato volvió y, eso sí, hubo revelado inmediato. «Quedate, tranquilo, Hugo. No estoy embarazada», anunció, con su precioso acento argentino, quitando la tilde al «quédate».

Una vez rota la relación, el morbo estaba en saber si Ivana nominaría a Hugo. No lo hizo. No le pega a esta cándida muchacha pasar del amor al odio con tanta rapidez. Finalmente, en la rampa de despegue estarán Jorge, Yiya, Hugo y Elena. Uno de los cuatro abandonará el paraíso del hambre la próxima semana.

