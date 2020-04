Actualizado 17/04/2020 a las 02:25

Es el cuadro estrella del Museo del Prado, la obra maestra del que seguramente es el pintor más grande que ha dado España, pero hay concursantes de «Supervivientes 2020» que no lo tienen muy claro. Hablamos de «Las meninas», de Diego Velázquez.

Andan famélicos los concursantes tras dos meses de penalidades en la isla, y en la gala de ayer les montaron una prueba cultural con un premio culinario: dos calamares por respuesta acertada.

Los primeros en enfrentarse al reto fueron los llamados siervos, el grupo formado por el rapero Nyno, el guardia civil Jorge, y los famosos de la tele Hugo, Yiya y Elena, esta última madre de Adara Molinero, ganadora de «GH VIP 7». La primera pregunta fue cuál era la capital de España en el siglo XIX, y ahí acertaron todos.

El drama ortográfico llegó más tarde, cuando se planteó quién pintó «Las meninas». Dos (Jorge y Yiya) acertaron. Hugo escribió en su pizarra algo parecido a Van Gogh, pero después lo borró y puso «Picasso». Por el artista malagueño apostó también Nyno.

Y fue Elena la que cometió el gambazo de la noche. Escribió «Beladqued» en lugar de «Velázquez«. «Es que no sé si es con 'be' o con 'uve'», se disculpó mientras mostraba su pizarra. «Y termina en 'z', por cierto. Lo siento...», añadió después. Desde el plató en Madrid, el presentador Jorge Javier Vázquez (JJ) no daba crédito. «¿Pero qué pone ahí?», se preguntaba voz en grito, con notable asombro no exento de risas. «Quítale los calamares que ha ganado, anda», propuso JJ como castigo a Elena a la otra presentadora, Lara Álvarez, ésta en bikini en la isla, y también pasmada con la respuesta. A la madre de Adara no le dieron por buena la respuesta: «Jolines», se le escuchó quejarse.

La siguiente pregunta sirvió para corroborar que Elena tiene un problema con la ortografía. La pregunta era qué es el esternocleidomastoideo. Y ella puso en su pizarra que es un «Gueso». Estuvo más hábil Nyno, al poner «una parte del cuerpo», pero no le coló.

Después llegó el turno del segundo equipo, formado por el «tronista» Barranco; Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco; el periodista Avilés; Ivana, participante en «realities»; y Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano. El naufragio llegó con otra pregunta sobre pintura: ¿quién es el autor de «Los girasoles»?

Ana María Aldón escribió «Gogen» pensando en «Gaugin» - Telecinco

Barranco y Rocío respondieron «Dalí». Avilés, «Picasso». Ivana acertó con Van Gogh. Con la respuesta de Ana María volvieron a sangrar los ojos: «Gogen». Se refería, claro, a Paul Gauguin, quien, por cierto, es un señor francés que pintó muchos cuadros en una isla.

Después se preguntó una facilita, el nombre del presidente del Gobierno de España. Pero ni así. Hubo quien dejó en blanco la respuesta. En concreto, Barranco. Para tirarse por un ídem.