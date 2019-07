Actualizado 11/07/2019 a las 23:50

«Supervivientes» ya ha entrado de lleno en su recta final. Apenas quedan siete días para que termine el «reality» veraniego de Telecinco, que este jueves emitió la última gala que se celebrará desde Honduras. La final, así las cosas, será en Madrid, aunque en ella no estará Mónica Hoyos, última expulsada antes de la gran final. La presentadora peruana no consiguió superar en votos a Fabio Colloricchio y abandonó el programa justo antes de su última fase.

La velada arrancó con un reencuentro de lo más esperado: el de la exconcursante Chelo García-Cortés con el presentador Jorge Javier Vázquez. A pesar del cruce de declaraciones de la periodista con el núcleo duro de «Sálvame» y de que el televisivo dijese públicamente que no le parecía «bien» la actitud de su compañera, ambos se fundieron en un cálido abrazo para iniciar una noche que fue de lo más movidiza.

Más allá del habitual cruce de declaraciones entre los tertulianos de plató, «Supervivientes» vivió la que fue su «última prueba de recompensa», como dijo la copresentadora Lara Álvarez. Los cinco concursantes que entonces quedaban en la isla (aún no había sido la expulsión) eran Albert Álvarez, Mahi Masegosa, Omar Montes, Mónica Hoyos y Fabio Colloricchio, aunque fue Omar quién ganó la ronda y se llevó el premio: un gigantesco flan con nata. «¡Os quiero a todos!», proclamó el cantante, victorioso.

Tras ello, los aspirantes marcharon hacia la Palapa, que pisaron por última vez. Allí pasaron revista a varios de los momentos más candentes de la edición, al tiempo que Omar bromeaba con no compartir su flan con el resto de compañeros. Entretanto, el programa cerró las líneas del televoto y anunció al expulsado de la semana: el (o la) concursante que se quedaría «a las puertas de la final», como dijo Vázquez.

Y esa no fue otra que Mónica Hoyos... que no asumió su derrota con deportividad y apenas quiso despedirse de sus compañeros. «No tengo nada que agradecerles. Les deseo suerte, pero les pido que no se callen cosas... como a veces hacen», sentenció, malhumorada.

Su actitud captó la atención de Vázquez, que trató de conciliar. «No estropees este momento tuyo. Vívelo de una manera única. No te vayas de la Palapa con ese mal humor», observó el presentador, que trató de consolar a la exmodelo antes de que abandonase definitivamente «Supervivientes». «Gracias al público, que me ha salvado siempre que he estado nominada», se despidió Mónica.